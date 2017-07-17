Звезды на финале Уимблдона

Вчера в Великобритании победой Роджера Федерера завершился Уимблдонский турнир. Швейцарский теннисист установил рекорд, выиграв уже в восьмой раз.

Посмотреть решающий матч между Федерером и Марином Чиличем пришли Сиенна Миллер, Ума Турман, Пиппа Миддлтон, Эмилия Кларк и Эдди Рэдмейн с супругой. Актер Брэдли Купер появился на турнире без своей невесты Ирины Шейк. Главными гостями игры стали Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые не пропускают Уимблдонский турнир каждый год.