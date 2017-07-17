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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 июля 2017

    Звезды на финале Уимблдона

    Кейт Миддлтон, принц Уильям, Ума Турман и другие знаменитости

    Вчера в Великобритании победой Роджера Федерера завершился Уимблдонский турнир. Швейцарский теннисист установил рекорд, выиграв уже в восьмой раз.

    Посмотреть решающий матч между Федерером и Марином Чиличем пришли Сиенна Миллер, Ума Турман, Пиппа Миддлтон, Эмилия Кларк и Эдди Рэдмейн с супругой. Актер Брэдли Купер появился на турнире без своей невесты Ирины Шейк. Главными гостями игры стали Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые не пропускают Уимблдонский турнир каждый год.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    ФОТОGetty Images
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    Принц Уильям

    Принц Уильям

    Эдди Рэдмейн и Ханна Бэгшоу

    Эдди Рэдмейн и Ханна Бэгшоу

    Брэдли Купер

    Брэдли Купер

    Пиппа Миддлтон

    Пиппа Миддлтон

    Сиенна Миллер

    Сиенна Миллер

    Ума Турман

    Ума Турман

    Эндрю Гарфилд

    Эндрю Гарфилд

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