Звезды на финале Уимблдона

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Кейт Миддлтон, принц Уильям, Ума Турман и другие знаменитости
Вчера в Великобритании победой Роджера Федерера завершился Уимблдонский турнир. Швейцарский теннисист установил рекорд, выиграв уже в восьмой раз.
Посмотреть решающий матч между Федерером и Марином Чиличем пришли Сиенна Миллер, Ума Турман, Пиппа Миддлтон, Эмилия Кларк и Эдди Рэдмейн с супругой. Актер Брэдли Купер появился на турнире без своей невесты Ирины Шейк. Главными гостями игры стали Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые не пропускают Уимблдонский турнир каждый год.
Кейт Миддлтон и принц УильямФОТО
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон
Принц Уильям
Эдди Рэдмейн и Ханна Бэгшоу
Брэдли Купер
Пиппа Миддлтон
Сиенна Миллер
Ума Турман
Эндрю Гарфилд
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