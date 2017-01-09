Звезды на афтепати «Золотого глобуса – 2017»

По традиции после вручения кинонаград «Золотой глобус» знаменитости отправились отмечать получение первых призов в этом году. И одной из самых громких вечеринок стало афтепати, организованное каналом HBO. Среди гостей были замечены Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер, Джастин Теру и одна из победительниц только что прошедшей церемонии Изабель Юппер, которая получила награду как «Лучшая актриса драматического фильма».

Еще одним «центром притяжения» звезд стал отель The Beverly Hilton, куда съехалась большая часть новоиспеченных обладателей золотых статуэток. В частности, на афтепати были замечены Аарон Тейлор-Джонсон, получивший награду как «Лучший актер второго плана» и Кейси Аффлек («Лучший актер в драматическом фильме») в компании своего брата Бена Аффлека.

Кроме того, украшением вечеринки телеканала NBC стали сестры Дженнер, которые с удовольствием позировали фотографам в откровенных нарядах.