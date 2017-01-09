Золотой глобус-2017 Итоги кинопремии
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Звезды на афтепати «Золотого глобуса – 2017»

Знаменитости на самых громких вечеринках после церемонии вручения кинонаград

По традиции после вручения кинонаград «Золотой глобус» знаменитости отправились отмечать получение первых призов в этом году. И одной из самых громких вечеринок стало афтепати, организованное каналом HBO. Среди гостей были замечены Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер, Джастин Теру и одна из победительниц только что прошедшей церемонии Изабель Юппер, которая получила награду как «Лучшая актриса драматического фильма».

Николь Кидман и Риз Уизерспун

Николь Кидман и Риз Уизерспун

ФОТОGetty Images
Джастин Теру

Джастин Теру

Изабель Юппер

Изабель Юппер

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Еще одним «центром притяжения» звезд стал отель The Beverly Hilton, куда съехалась большая часть новоиспеченных обладателей золотых статуэток. В частности, на афтепати были замечены Аарон Тейлор-Джонсон, получивший награду как «Лучший актер второго плана» и Кейси Аффлек («Лучший актер в драматическом фильме») в компании своего брата Бена Аффлека.

Кроме того, украшением вечеринки телеканала NBC стали сестры Дженнер, которые с удовольствием позировали фотографам в откровенных нарядах.

Кендалл и Кайли Дженнер

Кендалл и Кайли Дженнер

Том Форд и Аарон Тейлор-Джонсон

Том Форд и Аарон Тейлор-Джонсон

Кейси Аффлек и Бен Аффлек

Кейси Аффлек и Бен Аффлек

Сильвестр Сталлоне с дочерьми

Сильвестр Сталлоне с дочерьми

Хайди Клум и София Вергара

Хайди Клум и София Вергара

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Керри Вашингтон

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Керри Вашингтон

Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол

Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол

Блейк Лайвли и Диана Крюгер

Блейк Лайвли и Диана Крюгер

Эндрю Гарфилд и Эдди Редмэйн

Эндрю Гарфилд и Эдди Редмэйн

Елизавета II появилась на публике после болезни5 незабываемых моментов «Золотого глобуса» в этом году

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ЗвездыБеременные звезды на «Золотом глобусе – 2017»
Звездный стильГруппа Metallica: металлизированные платья на «Золотом глобусе – 2017»
Новости5 незабываемых моментов «Золотого глобуса» в этом году
Звездный стильНазвано лучшее платье «Золотого глобуса – 2017»

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.