Звезды на афтепати «Золотого глобуса – 2017»

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Знаменитости на самых громких вечеринках после церемонии вручения кинонаград
По традиции после вручения кинонаград «Золотой глобус» знаменитости отправились отмечать получение первых призов в этом году. И одной из самых громких вечеринок стало афтепати, организованное каналом HBO. Среди гостей были замечены Риз Уизерспун, Сара Джессика Паркер, Джастин Теру и одна из победительниц только что прошедшей церемонии Изабель Юппер, которая получила награду как «Лучшая актриса драматического фильма».
Николь Кидман и Риз УизерспунФОТО
Джастин Теру
Изабель Юппер
Сара Джессика Паркер
Еще одним «центром притяжения» звезд стал отель The Beverly Hilton, куда съехалась большая часть новоиспеченных обладателей золотых статуэток. В частности, на афтепати были замечены Аарон Тейлор-Джонсон, получивший награду как «Лучший актер второго плана» и Кейси Аффлек («Лучший актер в драматическом фильме») в компании своего брата Бена Аффлека.
Кроме того, украшением вечеринки телеканала NBC стали сестры Дженнер, которые с удовольствием позировали фотографам в откровенных нарядах.
Кендалл и Кайли Дженнер
Том Форд и Аарон Тейлор-Джонсон
Кейси Аффлек и Бен Аффлек
Сильвестр Сталлоне с дочерьми
Хайди Клум и София Вергара
Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Керри Вашингтон
Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол
Блейк Лайвли и Диана Крюгер
Эндрю Гарфилд и Эдди Редмэйн
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