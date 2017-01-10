Звездные войны: Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Оливия Уайльд против Трампа

Сегодня стало известно, что Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайльд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие звездные девушки примут участие в акции протеста против избранного президента США. Ожидается, что на марш под предводительством знаменитостей придет около 200 тысяч человек. Состоится он 21 января в Вашингтоне и других городах страны.

Как заявила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, она хочет, чтобы ее услышали, и собирается отстаивать то, во что она верит. Ее коллега, актриса Америка Феррера, известная по роли «дурнушки Бетти» в одноименном сериале, подчеркивает особую роль творческой элиты в протестном движении. «Нам как артистам, женщинам и, что самое главное, преданным гражданам своей страны важно сплотиться сейчас в знак солидарности и для защиты наших интересов», — говорит она в своем обращении.