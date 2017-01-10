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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

Звездные войны: Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и Оливия Уайльд против Трампа

Женский марш против правления Дональда Трампа пройдет на следующий день после его инаугурации

Сегодня стало известно, что Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайльд, Джулианна Мур, Кэти Перри, Шер и другие звездные девушки примут участие в акции протеста против избранного президента США. Ожидается, что на марш под предводительством знаменитостей придет около 200 тысяч человек. Состоится он 21 января в Вашингтоне и других городах страны.

звезды против Дональда Трампа

Как заявила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, она хочет, чтобы ее услышали, и собирается отстаивать то, во что она верит. Ее коллега, актриса Америка Феррера, известная по роли «дурнушки Бетти» в одноименном сериале, подчеркивает особую роль творческой элиты в протестном движении. «Нам как артистам, женщинам и, что самое главное, преданным гражданам своей страны важно сплотиться сейчас в знак солидарности и для защиты наших интересов», — говорит она в своем обращении.

Кроме уже названных звезд, к мирной акции протеста примкнут Узо Адуба, Констанс Ву, Дебра Мессинг, Патриция Аркетт, Челси Хэндлер, Эми Шумер, Даниэль Брукс и Фрэнсис МакДорманд. Напомним, что с момента выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, прошло два месяца. Подавляющее большинство звезд голосовало за кандидатуру от демократов – Хилари Клинтон, однако это не помогло ей прийти к власти.

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