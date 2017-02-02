Звездные родители двойняшек

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Кто из знаменитостей воспитывает двойню?
Пару часов назад Бейонсе опубликовала в Instagram фотографию с сильно округлившимся животом: в подписи певица сообщила, что она и ее супруг Джей Зи ждут двойню. В связи с этой новостью ELLE решил вспомнить: а кто еще из знаменитостей воспитывает двойняшек?
Хотя супруга актера только ожидает рождения первенцев, звездная пара уже официально заявила о том, что готовится стать счастливыми родителями двойняшек — девочки и мальчика.
Сыновья пуэрториканского музыканта Валентино и Маттео родились в августе 2008 года. И, так как за несколько лет до этого исполнитель признался в свой нетрадиционной сексуальной ориентации, неудивительно, что Мартину пришлось прибегнуть к помощи суррогатной матери.
В 2008 году родителями двойняшек также стали Анджелина Джоли и Брэд Питт. Нокс и Вивьен появились на свет в престижной клинике в Ницце, во время родов актер находился рядом со своей супругой. К слову, за эксклюзивную публикацию первых снимков своих новорожденных детей знаменитости получили 14 миллионов долларов, которые пожертвовали на благотворительность.
Еще одна звездная пара, которая стала родителями в 2008 году, — Джей Ло и Марк Энтони. 22 февраля Дженнифер подарила своему теперь уже бывшему супругу двойняшек — сына Максимиллиана и дочь Эмми.
Звезде сериала «Секс в большом городе» тоже пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери — 23 июня 2009 года у актеров родились близнецы Мэрион и Табита Бродерик.
Джулия Робертс впервые задумалась о детях в 2002 году, когда вышла замуж за оператора Дэниела Модера. И спустя два года у пары родилась двойня — девочка Хэзел и мальчик Финнеас.
В 2011 году Мэрайя Кэри от своего второго мужа, музыканта Ника Кэннона, который, к слову, младше своей возлюбленной на 10 лет, родила близнецов — дочь Монро и сына Мороккана.
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