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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017Большакова Елена

    Звездные пары, которые разрушили стереотипы

    Принц Гарри, Шарлотта Казираги, Дэниэл Рэдклифф, Кейт Бланшетт и другие знаменитости, решившие отойти от общепринятых стандартов

    Сегодня стало известно, что Елизавета II запретила принцу Гарри вступать в брак с его возлюбленной, американской актрисой Меган Маркл, по вполне очевидной причине: потенциальный король Великобритании не может жениться на женщине без высокого социального статуса, британского гражданства, да еще и разведенной. Но стоит отметить, что не все представители королевских фамилий продолжают придерживаться старых традиций. ELLE составил список из звездных пар, которые своим примером разрушили распространенные в обществе стереотипы по поводу неподходящего возраста, роста или происхождения партнера.

    Меган Маркл и принц Гарри

    Пока сложно сказать, чем закончится история любви принца Гарри и Меган Маркл, но важно заметить, что, несмотря на осуждения в высшем обществе Великобритании, внук Елизаветы II не побоялся признаться в своих отношениях с американской актрисой из простой семьи.

    Меган Маркл и принц ГарриФОТОGetty images, legion-media.ru

    Шарлотта Казираги и Гад Эльмалех

    Шарлотта Казираги приходится внучкой легендарной актрисе Грейс Келли, вышедшей замуж за князя Монако Ранье III в 50-х годах прошлого столетия. Поэтому неудивительно, что Шарлотта без оглядки кинулась в омут отношений с французским актером Гадом Эльмалехом и даже родила от него сына Рафаэля.

    Шарлотта Казираги и Гад Эльмалех

    Хокон и Метте-Марит

    Наследный принц Норвегии Хокон также решил поступиться королевскими традициями и выбрал себе в жены девушку из простой семьи, да к тому же имеющую ребенка от предыдущего брака. До встречи с Его Королевским Высочеством Метте-Марит подрабатывала официанткой. Сейчас королевская чета воспитывает двоих общих детей.

    Хокон и Метте-Марит

    Мэтт Дэймон и Лучана Барросо

    Голливудские знаменитости также редко обращают внимание на людей, не принадлежащих к их киношной «касте». Но это не помешало Мэтту Дэймону жениться на простой барменше Лучане Барросо, с которой он в 2003 году случайно познакомился в пабе неподалеку от съемочной площадки фильма «Застрял в тебе».

    Мэтт Дэймон и Лучана Барросо

    Тильда Суинтон и Сандро Копп

    Еще один стереотип, часто встречающийся в современном обществе: мужчина не должен быть моложе женщины. Но гладя на семейную идиллию 56-летней актрисы Тильды Суинтон и 39-летнего художника Сандро Коппа, которые вместе уже 13 лет, можно с уверенностью сказать, что своим примером они его точно разрушили.

    Тильда Суинтон и Сандро Копп

    Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

    Обратная история, когда муж значительно старше своей супруги, также неоднократно осуждалась в обществе. Но на примере семьи Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, который старше своей возлюбленный на 25 лет, проживших в браке уже 17 лет, можно с уверенностью сказать, что разница в возрасте не имеет значения.


    Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

    Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк

    В отличие от Тома Круза, который из-за большой разницы в росте запрещал своей бывшей супруге Николь Кидман носить каблуки, Дэниэл Рэдклифф ничуть не переживает, что гораздо ниже своей избранницы.

    Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк

    Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

    Мужские журналы не раз включали Кейт Бланшетт в рейтинг самых сексуальных актрис современности, но, несмотря на это, в спутники жизни звезда фильма «Жасмин» выбрала не голливудского красавца, а мужчину с заурядной внешностью сценариста, но, как призналась сама Кейт, невероятно обаятельного.

    Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

    Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд

    Никто не мог и представить, что Кристина Хендрикс, привыкшая играть роковых соблазнительниц, обратит внимание на комика Джеффри Аренда, который никогда не имел особой популярности у женщин. Но пара вместе уже десять лет, и, к слову, именно Кристина пригласила своего будущего супруга на первое свидание.

    Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд

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