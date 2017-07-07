Звездные пары, которые разрушили стереотипы

Сегодня стало известно, что Елизавета II запретила принцу Гарри вступать в брак с его возлюбленной, американской актрисой Меган Маркл, по вполне очевидной причине: потенциальный король Великобритании не может жениться на женщине без высокого социального статуса, британского гражданства, да еще и разведенной. Но стоит отметить, что не все представители королевских фамилий продолжают придерживаться старых традиций. ELLE составил список из звездных пар, которые своим примером разрушили распространенные в обществе стереотипы по поводу неподходящего возраста, роста или происхождения партнера.

Меган Маркл и принц Гарри

Пока сложно сказать, чем закончится история любви принца Гарри и Меган Маркл, но важно заметить, что, несмотря на осуждения в высшем обществе Великобритании, внук Елизаветы II не побоялся признаться в своих отношениях с американской актрисой из простой семьи.

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Шарлотта Казираги и Гад Эльмалех

Шарлотта Казираги приходится внучкой легендарной актрисе Грейс Келли, вышедшей замуж за князя Монако Ранье III в 50-х годах прошлого столетия. Поэтому неудивительно, что Шарлотта без оглядки кинулась в омут отношений с французским актером Гадом Эльмалехом и даже родила от него сына Рафаэля.

Хокон и Метте-Марит

Наследный принц Норвегии Хокон также решил поступиться королевскими традициями и выбрал себе в жены девушку из простой семьи, да к тому же имеющую ребенка от предыдущего брака. До встречи с Его Королевским Высочеством Метте-Марит подрабатывала официанткой. Сейчас королевская чета воспитывает двоих общих детей.

Мэтт Дэймон и Лучана Барросо

Голливудские знаменитости также редко обращают внимание на людей, не принадлежащих к их киношной «касте». Но это не помешало Мэтту Дэймону жениться на простой барменше Лучане Барросо, с которой он в 2003 году случайно познакомился в пабе неподалеку от съемочной площадки фильма «Застрял в тебе».

Тильда Суинтон и Сандро Копп

Еще один стереотип, часто встречающийся в современном обществе: мужчина не должен быть моложе женщины. Но гладя на семейную идиллию 56-летней актрисы Тильды Суинтон и 39-летнего художника Сандро Коппа, которые вместе уже 13 лет, можно с уверенностью сказать, что своим примером они его точно разрушили.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Обратная история, когда муж значительно старше своей супруги, также неоднократно осуждалась в обществе. Но на примере семьи Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, который старше своей возлюбленный на 25 лет, проживших в браке уже 17 лет, можно с уверенностью сказать, что разница в возрасте не имеет значения.



Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк

В отличие от Тома Круза, который из-за большой разницы в росте запрещал своей бывшей супруге Николь Кидман носить каблуки, Дэниэл Рэдклифф ничуть не переживает, что гораздо ниже своей избранницы.

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

Мужские журналы не раз включали Кейт Бланшетт в рейтинг самых сексуальных актрис современности, но, несмотря на это, в спутники жизни звезда фильма «Жасмин» выбрала не голливудского красавца, а мужчину с заурядной внешностью сценариста, но, как призналась сама Кейт, невероятно обаятельного.

Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд