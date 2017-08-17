Звездные пары, чья любовь началась с дружбы

Многие психологи уверены: дружба может стать хорошим фундаментом для прочных отношений. Согласно исследованиям, пары, чья любовная история начиналась с дружеской симпатии, более гибко ведут себя в случае конфликтов, внимательнее относятся к чувствам своего партнера и больше доверяют друг другу. ELLE — о звездных парах, которые подтверждают эту теорию собственным примером.



Кейт Миддлтон и принц Уильям

15-летним отношениям Кейт и Уильяма предшествовал целый год дружбы. Все могло сложиться чуть быстрее, но Уильям сначала практически не обращал внимания на свою однокурсницу Кейт. Симпатия к Миддлтон у принца появилась только на втором курсе, когда они с компанией друзей снимали вместе дом недалеко от университета. Окончательно под чары Кэтрин Уильям попал после студенческого показа мод, на котором Кейт дефилировала в полупрозрачном платье. Ожидание Кэтрин стоило того: их свадьба была поистине королевской, а брак с Уильямом подарил ей не только двух прекрасных детей, принца Георга и принцессу Шарлотту, но и возможность стать супругой уже короля Великобритании.





Ким Кардашьян и Канье Уэст

С Канье Уэстом Ким Кардашьян познакомилась благодаря общим друзьям на одной из вечеринок, но в то время рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер. Несколько лет они постоянно пересекались на разных мероприятиях, но общались лишь как хорошие приятели: при каждой их встрече кто-то из них был несвободен. Когда Ким обручилась с баскетболистом Крисом Хамфрисом, Уэст понял, что влюбился в Кардашьян. После того, как звезда реалити развелась со спортсменом, Канье не стал долго ждать и пригласил ее на свидание. В декабре 2012-го они объявили, что ждут ребенка. Спустя чуть меньше года после рождения дочери Норт они поженились, а в конце 2015 года стали родителями во второй раз: у пары родился сын Сейнт.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Одна из самых красивых знаменитых пар, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер познакомились в самом начале своей карьеры, когда Синди еще не снискала славу супермодели 90-х, а Рэнди грезил о модельном бизнесе (потом он открыл несколько ресторанов и ночных клубов). После участия в совместных съемках Кроуфорд и Гербер попытались встречаться, но поняли, что дружить — на тот момент — у них получается лучше. Затем Синди встретила Ричарда Гира и вышла за него замуж, но связь с Гербером не теряла. После развода с Гиром Рэнди поддерживал Синди, и вскоре их отношения вышли за пределы дружеских. Кроуфорд решила окончательно отбросить все предрассудки и сама сделала возлюбленному предложение. В результате — скромная, но романтичная свадьба, 19 лет совместной жизни и двое детей, дочь Кайя и сын Пресли.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Кунис и Катчер дружили еще будучи подростками: они вместе участвовали в сериале «Шоу 70-х», на съемках которого произошел их первый поцелуй. До женитьбы Эштона на Деми Мур актеры постоянно общались, но затем их дружба сошла на нет. Через некоторое время после скандального развода с Мур Эштон и Мила случайно встретились и поняли, что созданы друг для друга. Логическим продолжением начавшейся почти 20 лет назад истории стала свадьба и двое детей: дочь Уайетт и сын Димитрий.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Крус и Бардем познакомились еще в 1982 году на съемках фильма «Ветчина, ветчина», но искра между актерами не пробежала. У Хавьера тогда случился роман с переводчицей Кристиной Пэйлз, а Пенелопа встречалась то с Томом Крузом, то с Николасом Кейджем. Актеры поддерживали дружескую связь больше 25 лет, пока Вуди Аллен не пригласил их снова играть вместе в фильме «Вики Кристина Барселона», где они должны были изобразить страстную супружескую пару. Отношения на экране перешли в реальность, и в 2010-м они поженились на Багамах. Через год у них родился сын Лео, а еще через два — дочь Луна.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Двух музыкантов свело шоу «Голос», где они оба исполняли роль наставников. Гвен и Блейк быстро нашли общий язык, несмотря на вынужденное соперничество в рамках конкурса. Особенно их сблизило то, что они оба переживали развод: Стефани — с Гевином Россдейлом, а Шелтон — с Мирандой Ламберт. Через несколько месяцев после объявления о разрыве Стефани и Россдейла стало известно о романе певицы и кантри-музыканта. В прессе постоянно появляются новости о предстоящей свадьбе, но Гвен и Блейк пока не торопят события, помня об опыте прошлых отношений.

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Роман актрисы, известной по фильму «Сумерки», и звезды сериала «Дневники вампира» начался в 2014-м, но до этого Никки и Йен были уже несколько лет знакомы и достаточно близко общались. Причем Сомерхолдер два года встречался со своей коллегой и подругой Рид Ниной Добрев. Когда Нина и Йен расстались, дружба актера с Никки Рид стала теснее. Меньше чем через год они объявили о помолвке, а в 2015 году узаконили свои отношения. 25 июля на свет появилась их дочь Боди.