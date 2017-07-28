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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    28 июля 2017

    Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой

    Весь свет российского шоу-бизнеса на одной из самых роскошных свадеб лета

    Вчера состоялась свадьба сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его девушки Алены Красновой. Торжество прошло в подмосковной резиденции Zhavoronki Event Hall — свадьбу уже называют одним из самых роскошных событий этого лета. 20-летняя Алена предстала перед гостями в роскошном пышном платье с вышивкой и шлейфом, а Никита — в темно-сером элегантном костюме. Правда, во время церемонии молодожены несколько раз меняли наряды: например, во время удивительного танца в воздухе под песню Linkin Park жених появился в темных брюках и жилете, а невеста - в белом топе и короткой воздушной юбке.

    На церемонию прибыло около 200 гостей, среди которых были звезды российского шоу-бизнеса. Бабушка Никиты, Алла Пугачева, приехала с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте — с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени Байсаровым, а Владимир Пресняков — с женой Натальей Подольской. Также на свадьбе были Владимир Пресняков-старший с женой Еленой. Кстати, все женщины выбрали наряды с кружевом - под стать невесте. На церемонию прибыли и Филипп Киркоров с Дмитрием Колдуном —последний, подарил молодоженам мотоцикл, на котором Никита прокатился прямо во время праздника.

    Ведущим праздника был Дмитрий Косяков, а пели для молодоженов Кристина Си, группы «Нервы», «Марсель» и «Уматурман».

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    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [4]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [5]
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    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [8]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [9]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [10]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [11]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [12]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [13]
    • Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой | галерея [1] фото [14]

    Алла Пугачева и Никита Пресняков

    Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

    Наталья Подольская

    Алла Пугачева и Никита Пресняков

    Кристина Орбакайте и группа "Марсель"

    Дмитрий Колдун

    Александр Буйнов, Галина и Марина Юдашкины

    Максим Галкин

    Александр Буйнов и Кристина Орбакайте

    Дмитрий Колдун и Филипп Киркоров

    Галина Юдашкина

    Владимир Пресняков-старший, Наталья Подольская и Владимир Пресняков

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