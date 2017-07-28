Звездные гости на свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой

Вчера состоялась свадьба сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его девушки Алены Красновой. Торжество прошло в подмосковной резиденции Zhavoronki Event Hall — свадьбу уже называют одним из самых роскошных событий этого лета. 20-летняя Алена предстала перед гостями в роскошном пышном платье с вышивкой и шлейфом, а Никита — в темно-сером элегантном костюме. Правда, во время церемонии молодожены несколько раз меняли наряды: например, во время удивительного танца в воздухе под песню Linkin Park жених появился в темных брюках и жилете, а невеста - в белом топе и короткой воздушной юбке.

На церемонию прибыло около 200 гостей, среди которых были звезды российского шоу-бизнеса. Бабушка Никиты, Алла Пугачева, приехала с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте — с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени Байсаровым, а Владимир Пресняков — с женой Натальей Подольской. Также на свадьбе были Владимир Пресняков-старший с женой Еленой. Кстати, все женщины выбрали наряды с кружевом - под стать невесте. На церемонию прибыли и Филипп Киркоров с Дмитрием Колдуном —последний, подарил молодоженам мотоцикл, на котором Никита прокатился прямо во время праздника.

Ведущим праздника был Дмитрий Косяков, а пели для молодоженов Кристина Си, группы «Нервы», «Марсель» и «Уматурман».