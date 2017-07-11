Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    11 июля 2017Степанов Сергей

    Звезда будущего: Том Холланд

    Еще один стучащийся в голливудскую элиту актер — совсем новый и, может статься, самый лучший Человек-паук

    В прокат вышел очередной «Человек-паук» — возможно, лучший фильм эластичной франшизы, помимо прочего, давший вдоволь покрасоваться третьему за декаду (и, возможно, лучшему) исполнителю титульной роли Тому Холланду. Подробности — в провидческом профайле ELLE.

    Где мы его видели

    Родившись в семье фотографа и известного британского комика, Холланд учился в подготовительной школе при Уимблдонском колледже и танцевал хип-хоп в кружке по соседству — где его и заметили хореографы мюзикла «Билли Эллиотт». Восемь прослушиваний и два года тренировок спустя 12-летний на тот момент Том дебютировал на Вест-Энде — сначала во второплановой, а затем и в титульной роли (посвятив последней почти два года). Не менее ярким вышел и широкоэкранный старт Холланда, сразившего критиков ролью сына Наоми Уоттс и Юэна МакГрегора во вдохновленном реальной историей фильме-катастрофе «Невозможное»: Наоми наиграла на оскаровскую номинацию, Юэн в который уж раз подтвердил свою репутацию страшно недооцененного актера, но настоящим откровением стал Том, имя которого было в одночасье добавлено в записные книжки всех кастинг-директоров Голливуда. За «Невозможным» последовали роли у Кевина Макдональда («Как я теперь люблю») и Рона Хауарда («В сердце моря»), а также разговор с Томом Харди (в «Локе») и дебют на ТВ (в историческом мини-сериале «Волчий зал») — но самое интересное было, конечно, впереди.

    «Невозможное»

    «Невозможное»

    Момент истины

    Позапрошлым летом Том Холланд был утвержден на роль очередного Питера Паркера (он же — Человек-паук) — третьего за декаду и первого из причастных к всепобеждающей кинематографической вселенной Marvel (она же — MCU). Предварительно обойдя пару тысяч молодых актеров, Холланд дождался скрин-тестов с исполнителями ролей Железного человека (Роберт Дауни-младший) и Капитана Америки (Крис Эванс), по ходу которых окончательно покорил продюсеров. Понятно, почему: и в прошлогоднем «Первом мстителе», и в новом «Человеке-пауке» Том — не только глоток свежего воздуха (который MCU был, по правде говоря, необходим), но и более чем достойный экранный партнер Дауни с Эвансом (а также Марисы Томей, Майкла Китона, Пола Радда и любого другого представителя голливудской высшей лиги, с которым Питера сталкивает сценарий). В том, что Холланд — более или менее идеальный Человек-паук, убеждают и его внешность (в 21 год он с легкостью сходит за 15-летнего, так что и в планируемой трилогии о школьных годах Паркера предположительно не будет смотреться дико), и уверенность в нем продюсеров (Том подписал контракт на полдюжины фильмов MCU). Как бы то ни было, одними «Мстителями» профессиональные амбиции Холланда не ограничиваются: этой весной он появился в историческом эпосе Джеймса Грея «Затерянный город Z», в разгар оскаровского сезона украсит драму «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, а в следующем году разделит экран с Дейзи Ридли в первом фильме новой подростковой франшизы «Поступь хаоса».

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    «Человек-паук: Возвращение домой»

    Вне экрана

    Посвященные Холланду разделы «Личная жизнь» ограничиваются пока сообщениями вроде «болеет за лондонский «Арсенал» и «имеет собаку по кличке Тесса», но в последние месяцы Тому стали активно приписывать романы с подходящими по возрасту коллегами по цеху вроде Эллы Пернелл («Дом странных детей Мисс Перегрин») и Зендаи (однако две звезды нового «Человека-паука» настаивают на том, что они не более чем друзья).

    Не всем известно, но факт

    Несмотря на то, что свою первую роль на широком экране Холланд сыграл в «Невозможном», его номинальным дебютом в кино считается принадлежащий к канону студии Ghibli анимационный фильм «Ариэтти из страны лилипутов»: в его озвучке для британского проката Том участвовал наряду с Сиршей Ронан, Оливией Колман и Марком Стронгом.

    Прямая речь

    «Мне кажется, очень важно никуда не торопиться. Спешить на пути к славе не менее опасно, чем воспринимать ее как должное».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз