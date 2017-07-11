Звезда будущего: Том Холланд

В прокат вышел очередной «Человек-паук» — возможно, лучший фильм эластичной франшизы, помимо прочего, давший вдоволь покрасоваться третьему за декаду (и, возможно, лучшему) исполнителю титульной роли Тому Холланду. Подробности — в провидческом профайле ELLE.

Где мы его видели

Родившись в семье фотографа и известного британского комика, Холланд учился в подготовительной школе при Уимблдонском колледже и танцевал хип-хоп в кружке по соседству — где его и заметили хореографы мюзикла «Билли Эллиотт». Восемь прослушиваний и два года тренировок спустя 12-летний на тот момент Том дебютировал на Вест-Энде — сначала во второплановой, а затем и в титульной роли (посвятив последней почти два года). Не менее ярким вышел и широкоэкранный старт Холланда, сразившего критиков ролью сына Наоми Уоттс и Юэна МакГрегора во вдохновленном реальной историей фильме-катастрофе «Невозможное»: Наоми наиграла на оскаровскую номинацию, Юэн в который уж раз подтвердил свою репутацию страшно недооцененного актера, но настоящим откровением стал Том, имя которого было в одночасье добавлено в записные книжки всех кастинг-директоров Голливуда. За «Невозможным» последовали роли у Кевина Макдональда («Как я теперь люблю») и Рона Хауарда («В сердце моря»), а также разговор с Томом Харди (в «Локе») и дебют на ТВ (в историческом мини-сериале «Волчий зал») — но самое интересное было, конечно, впереди.

«Невозможное»

Момент истины

Позапрошлым летом Том Холланд был утвержден на роль очередного Питера Паркера (он же — Человек-паук) — третьего за декаду и первого из причастных к всепобеждающей кинематографической вселенной Marvel (она же — MCU). Предварительно обойдя пару тысяч молодых актеров, Холланд дождался скрин-тестов с исполнителями ролей Железного человека (Роберт Дауни-младший) и Капитана Америки (Крис Эванс), по ходу которых окончательно покорил продюсеров. Понятно, почему: и в прошлогоднем «Первом мстителе», и в новом «Человеке-пауке» Том — не только глоток свежего воздуха (который MCU был, по правде говоря, необходим), но и более чем достойный экранный партнер Дауни с Эвансом (а также Марисы Томей, Майкла Китона, Пола Радда и любого другого представителя голливудской высшей лиги, с которым Питера сталкивает сценарий). В том, что Холланд — более или менее идеальный Человек-паук, убеждают и его внешность (в 21 год он с легкостью сходит за 15-летнего, так что и в планируемой трилогии о школьных годах Паркера предположительно не будет смотреться дико), и уверенность в нем продюсеров (Том подписал контракт на полдюжины фильмов MCU). Как бы то ни было, одними «Мстителями» профессиональные амбиции Холланда не ограничиваются: этой весной он появился в историческом эпосе Джеймса Грея «Затерянный город Z», в разгар оскаровского сезона украсит драму «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, а в следующем году разделит экран с Дейзи Ридли в первом фильме новой подростковой франшизы «Поступь хаоса».

«Человек-паук: Возвращение домой»

Вне экрана

Посвященные Холланду разделы «Личная жизнь» ограничиваются пока сообщениями вроде «болеет за лондонский «Арсенал» и «имеет собаку по кличке Тесса», но в последние месяцы Тому стали активно приписывать романы с подходящими по возрасту коллегами по цеху вроде Эллы Пернелл («Дом странных детей Мисс Перегрин») и Зендаи (однако две звезды нового «Человека-паука» настаивают на том, что они не более чем друзья).

Не всем известно, но факт

Несмотря на то, что свою первую роль на широком экране Холланд сыграл в «Невозможном», его номинальным дебютом в кино считается принадлежащий к канону студии Ghibli анимационный фильм «Ариэтти из страны лилипутов»: в его озвучке для британского проката Том участвовал наряду с Сиршей Ронан, Оливией Колман и Марком Стронгом.

Прямая речь