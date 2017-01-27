Зоуи Дешанель снова беременна

Со своим мужем, продюсером Джейкобом Печеником, Дешанель познакомилась на съемках фильма «Рок на востоке». Актриса исполняла одну из ролей в ленте, а ее будущий супруг руководил проектом. В 2015-м, примерно через год после начала их романа, у звезды сериала «Новенькая» и кинопродюсера родилась дочь , которую назвали Элси .

Новость о второй беременности 37-летней актрисы пара не подтверждала. Обычно Дешанель и Печеник неохотно делятся подробностями личной жизни: например, о рождении дочери и своей свадьбе (Зоуи и Джейкоб поженились незадолго до появления девочки на свет) они рассказали только в августе 2015 года, хотя оба радостных события произошли в начале лета.