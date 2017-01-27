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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 января 2017

Зоуи Дешанель снова беременна

37-летняя звезда фильма «500 дней лета» ждет второго ребенка

Список звезд, которые в 2017 году станут мамами, пополнился еще одним именем. Как сообщают американские СМИ, актриса Зоуи Дешанель ждет второго ребенка.

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник

Со своим мужем, продюсером Джейкобом Печеником, Дешанель познакомилась на съемках фильма «Рок на востоке». Актриса исполняла одну из ролей в ленте, а ее будущий супруг руководил проектом. В 2015-м, примерно через год после начала их романа, у звезды сериала «Новенькая» и кинопродюсера родилась дочь, которую назвали Элси.

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник

Зоуи Дешанель и Джейкоб Печеник

ФОТОGetty Images

Новость о второй беременности 37-летней актрисы пара не подтверждала. Обычно Дешанель и Печеник неохотно делятся подробностями личной жизни: например, о рождении дочери и своей свадьбе (Зоуи и Джейкоб поженились незадолго до появления девочки на свет) они рассказали только в августе 2015 года, хотя оба радостных события произошли в начале лета.

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