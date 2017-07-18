Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Знаменитые мамы, которые публикуют фото в бикини

    Полина Гагарина и другие новоиспеченные мамы, которые быстро пришли в форму

    В конце апреля этого года Полина Гагарина стала мамой во второй раз, а уже спустя две недели после рождения малышки Мии вышла в свет. На мероприятиях певица подчеркивала фигуру, надевая женственные платья, а поклонники восхищались — как Полина так быстро восстановила прежнюю форму? А вчера Гагарина поделилась новым снимком в своем Instagram: на нем певица в купальнике, который обращает внимание на ее подтянутое тело. «Молодец, в отличной форме», «Полина, выглядите потрясающе», «Фигура отличная», — писали подписчики в комментариях. Сама же Полина на вопросы о том, как ей удалось похудеть, неоднократно отвечала, что ей приходится во многом себя ограничивать: рацион певицы составляет курица, брокколи и вода.

    Полина Гагарина
    Полина Гагарина

    Своим телом после рождения дочки Леи де Сены занялась и Ирина Шейк. Модель стала мамой в конце марта, а уже в мае блистала в откровенных нарядах на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ирина занялась интенсивными тренировками со звездным фитнес-гуру, который следит за физической формой Брэдли Купера, и отдала предпочтение дробному питанию. Сегодня модель в идеальной форме и часто делится сексуальными снимками.

    Ирина Шейк
    Ирина Шейк

    Ксения Собчак, которая стала мамой в ноябре прошлого года, признавалась, что долго не могла вернуть подтянутую фигуру. Несмотря на то, что даже во время беременности телеведущая занималась йогой, ей пришлось около полугода восстанавливать рельефный пресс, но сейчас она выглядит прекрасно.

    Ксения Собчак
    Ксения Собчак

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз