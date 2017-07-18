Знаменитые мамы, которые публикуют фото в бикини

В конце апреля этого года Полина Гагарина стала мамой во второй раз, а уже спустя две недели после рождения малышки Мии вышла в свет. На мероприятиях певица подчеркивала фигуру, надевая женственные платья, а поклонники восхищались — как Полина так быстро восстановила прежнюю форму? А вчера Гагарина поделилась новым снимком в своем Instagram: на нем певица в купальнике, который обращает внимание на ее подтянутое тело. «Молодец, в отличной форме», «Полина, выглядите потрясающе», «Фигура отличная», — писали подписчики в комментариях. Сама же Полина на вопросы о том, как ей удалось похудеть, неоднократно отвечала, что ей приходится во многом себя ограничивать: рацион певицы составляет курица, брокколи и вода.