Знаменитые мамы, которые публикуют фото в бикини

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Полина Гагарина и другие новоиспеченные мамы, которые быстро пришли в форму
В конце апреля этого года Полина Гагарина стала мамой во второй раз, а уже спустя две недели после рождения малышки Мии вышла в свет. На мероприятиях певица подчеркивала фигуру, надевая женственные платья, а поклонники восхищались — как Полина так быстро восстановила прежнюю форму? А вчера Гагарина поделилась новым снимком в своем Instagram: на нем певица в купальнике, который обращает внимание на ее подтянутое тело. «Молодец, в отличной форме», «Полина, выглядите потрясающе», «Фигура отличная», — писали подписчики в комментариях. Сама же Полина на вопросы о том, как ей удалось похудеть, неоднократно отвечала, что ей приходится во многом себя ограничивать: рацион певицы составляет курица, брокколи и вода.
Своим телом после рождения дочки Леи де Сены занялась и Ирина Шейк. Модель стала мамой в конце марта, а уже в мае блистала в откровенных нарядах на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ирина занялась интенсивными тренировками со звездным фитнес-гуру, который следит за физической формой Брэдли Купера, и отдала предпочтение дробному питанию. Сегодня модель в идеальной форме и часто делится сексуальными снимками.
Ксения Собчак, которая стала мамой в ноябре прошлого года, признавалась, что долго не могла вернуть подтянутую фигуру. Несмотря на то, что даже во время беременности телеведущая занималась йогой, ей пришлось около полугода восстанавливать рельефный пресс, но сейчас она выглядит прекрасно.