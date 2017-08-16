Знаменитости, попавшие в книгу рекордов Гиннеса

Нельзя точно сказать, какое из последних четырех десятилетий было самым удачным в творчестве этой певицы. Ведь, начиная с середины 80-х, имя Мадонны не сходит со страниц таблоидов и неизменно фигурирует в списках самых популярных исполнителей. А все потому, что она умеет подстраиваться под веяния моды, а зачастую и сама их создает. В честь 59-го дня рождения знаменитости ELLE решил составить список звезд, которые так же, как и сегодняшняя именинница, оставили след не только в сердцах многомиллионной армии поклонников, но и своими достижениями заслужили запись в книге рекордов Гиннеса.

Мадонна

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Как известно, творческий потенциал Мадонны поистине безграничный. Поэтому неудивительно, что в книгу рекордов она попала не только как певица, чьи пластинки стали самыми продаваемыми женскими музыкальными альбомами, которые разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров, но и как актриса, сменившая за один фильм самое большое количество костюмов — 85 раз. В данном случае речь идет о роли в мюзикле «Эвита», где итальянка сыграла супругу президента Аргентины Хуана Перона.

Шакира

Свой первый рекорд певица установила еще десять лет назад, когда в 2005 году ее альбом «Fijacion Oral» получил статус самого продаваемого за неделю испаноязычного альбома в США. Второй же сертификат достался Шакире за песню «La Tortula», ставшую самым продаваемым испаноязычным синглом всех времен. Что же касается третьего упоминания исполнительницы в книге Гиннеса, то оно появилось в связи с тем, что возлюбленная Жерара Пике несколько лет назад набрала более 100 миллионов лайков в Facebook, что еще никому до нее не удавалось.

Майли Сайрус

Свою карьеру Майли начала очень рано и уже в 19-летнем возрасте получила свою первую запись в книге рекордов Гиннесса как звезда-подросток, чьи песни чаще всего попадали в чарты. И вот совсем недавно невеста Лиама Хемсворта снова удостоилась престижного сертификата, но теперь уже как исполнительница, имя которой чаще всего запрашивали в поисковых системах.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям попали в книгу рекордов благодаря своей свадьбе. Она стала самой транслируемой церемонией бракосочетания — 72 миллионов трансляций в Интернете.

Тейлор Свифт

Исполнительница, которая может посоперничать с сегодняшней именинницей по части музыкальных достижений — Тейлор Свифт. На данный момент она установила сразу два мировых рекорда: первый — за свою пластинку «Speak now», который стал самым продаваемым женским альбомом (разошелся тиражом более 280 000 экземпляров); второй — как певица с максимальным количеством синглов, одновременно находящихся в американском Топ-100.

Джоан Роулинг