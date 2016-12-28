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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016Большакова Елена

Значит, война: Рианна vs Дженнифер Лопес

Почему поссорились одни из самых популярных исполнительниц современности

Драма, которая разгорелась между Дженнифер Лопес и Рианной из-за канадского рэпера Дрейка, в очередной раз подтверждает поговорку «От любви до ненависти один шаг». По горячим следам ELLE решил проследить эволюцию отношений между барбадосской исполнительницей и ее нынешней соперницей Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Рианна

Дженнифер Лопес и Рианна

История дружбы Лопес и Рианны началась несколько лет назад, когда после вручения премии «Грэмми» Дженнифер задали вопрос, не хочет ли она записать дуэт вместе с Рири. На это латиноамериканка без промедления ответила: «Конечно! Покажите мне человека, кто не хочет?». И в марте 2015 года им действительно посчастливилось поработать вместе. Правда, не на сцене, а в студии звукозаписи. Девушки озвучивали героев анимационной комедии «Дом». Причем ирония заключается в том, что Лопес досталась роль матери персонажа Рианны, девочки по имени Дар. В то время в одном из своих интервью Джей Ло призналась: «Я огромный фанат Рири! Она нравится мне своей непосредственностью, а я очень ценю это в людях».

Дженнифер Лопес на премьере фильма «Дом»

Дженнифер Лопес на премьере фильма «Дом»

Рианна на премьере фильма «Дом»

Рианна на премьере фильма «Дом»

В следующий раз публичное признание в любви последовало уже со стороны барбадосской певицы. В начале этого года Рианна выпустила лимитированную коллекцию обуви и отправила одну из пар Лопес, зная, что она обожает носить туфли на высоких каблуках: «Ты будешь смотреться в них лучше, чем я». В знак своей признательности Дженнифер не только опубликовала фотографию подарка в своем Instagram, но и надела эту пару на съемки своего клипа «Ain't Your Mama». Стоит ли говорить, что Рири крайне эмоционально отреагировала на поступок звезды, признавшись во всеуслышание, что безумно благодарна ей за поддержку.

Все изменилось после того, как в сети появилась информация о том, что Дрейк начал проявлять знаки внимания к Лопес и пригласил ее на свидание. Спустя несколько дней поклонники 30-летней певицы заметили, что она отписалась от Джей Ло в Instagram, та же участь постигла и Дрейка. После этого в сети появилась информация от инсайдеров, которые сообщили, что на этом дело не закончилось: «Когда Рири узнала, что Дрейк действительно начал встречаться с Джей Ло, она в буквальном смысле обезумела. Друзья пытались ее образумить, но она начала звонить Дженнифер и угрожать. Мы никогда не видели ее в таком состоянии. Кажется, что она находится на грани нервного срыва», — сообщает источник, близкий к исполнительнице. Что же касается «соперницы» барбадосской певицы, то Лопес, по словам ее друзей, решила не реагировать на эти угрозы. И до сих пор подписана на страницу Рианны в Instagram.

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