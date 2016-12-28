Значит, война: Рианна vs Дженнифер Лопес

Драма, которая разгорелась между Дженнифер Лопес и Рианной из-за канадского рэпера Дрейка, в очередной раз подтверждает поговорку «От любви до ненависти один шаг». По горячим следам ELLE решил проследить эволюцию отношений между барбадосской исполнительницей и ее нынешней соперницей Джей Ло.

Дженнифер Лопес и Рианна

История дружбы Лопес и Рианны началась несколько лет назад, когда после вручения премии «Грэмми» Дженнифер задали вопрос, не хочет ли она записать дуэт вместе с Рири. На это латиноамериканка без промедления ответила: «Конечно! Покажите мне человека, кто не хочет?». И в марте 2015 года им действительно посчастливилось поработать вместе. Правда, не на сцене, а в студии звукозаписи. Девушки озвучивали героев анимационной комедии «Дом». Причем ирония заключается в том, что Лопес досталась роль матери персонажа Рианны, девочки по имени Дар. В то время в одном из своих интервью Джей Ло призналась: «Я огромный фанат Рири! Она нравится мне своей непосредственностью, а я очень ценю это в людях».

Дженнифер Лопес на премьере фильма «Дом»

Рианна на премьере фильма «Дом»

В следующий раз публичное признание в любви последовало уже со стороны барбадосской певицы. В начале этого года Рианна выпустила лимитированную коллекцию обуви и отправила одну из пар Лопес, зная, что она обожает носить туфли на высоких каблуках: «Ты будешь смотреться в них лучше, чем я». В знак своей признательности Дженнифер не только опубликовала фотографию подарка в своем Instagram, но и надела эту пару на съемки своего клипа «Ain't Your Mama». Стоит ли говорить, что Рири крайне эмоционально отреагировала на поступок звезды, признавшись во всеуслышание, что безумно благодарна ей за поддержку.