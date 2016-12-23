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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Зейн Малик сделал предложение Джиджи Хадид

Однако топ-модель отказалась выйти замуж за бойфренда

Около года длятся отношения юной пары Джиджи Хадид и экс-солиста коллектива One Direction Зейна Малика, чего вполне хватило, чтобы певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Впрочем, длинноногой красотке, напротив, испытательный срок для отношений показался недостаточным и она ответила кавалеру отказом.

«Она просто не готова: ей ведь только 21 год. К тому же у нее на глазах разводились родители. Это был такой тяжелый для обоих разрыв, что Джиджи ни за что не захочет пройти через то же самое», — комментируют друзья топ-модели, поясняя, что Хадид попросила Малика не торопить события. Это вовсе не означает, что пара думает о расставании: по словам инсайдеров Us Weekly, Зейн и Джиджи переживают самый романтический период отношений. «Они молоды и вспыльчивы. Но очень влюблены», — говорит источник.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Зейн Малик и Джиджи Хадид

К слову, 23-летний певец уже не впервые выступает с серьезными намерениями в плане женитьбы: со своей бывшей девушкой, солисткой Little Mix Перри Эдвардс, Зейн тоже собирался к алтарю, но после помолвки пара рассталась.

Зейн Малик и Джиджи Хадид
Зейн Малик и Джиджи Хадид
Зейн Малик и Джиджи ХадидФОТОGetty Images

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