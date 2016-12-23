Зейн Малик сделал предложение Джиджи Хадид

«Она просто не готова: ей ведь только 21 год. К тому же у нее на глазах разводились родители. Это был такой тяжелый для обоих разрыв, что Джиджи ни за что не захочет пройти через то же самое», — комментируют друзья топ-модели, поясняя, что Хадид попросила Малика не торопить события. Это вовсе не означает, что пара думает о расставании: по словам инсайдеров Us Weekly, Зейн и Джиджи переживают самый романтический период отношений. «Они молоды и вспыльчивы. Но очень влюблены», — говорит источник.