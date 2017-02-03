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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017

Западные СМИ: Ариана Гранде беременна

Певица и ее возлюбленный, рэпер Мак Миллер, скоро станут родителями?

На днях западный таблоид InTouch опубликовал новость о том, что 23-летняя исполнительница ждет первенца от своего нынешнего бойфренда, рэпера Мака Миллера. И хотя официальные представители певицы до сих пор не подтвердили эту информацию, у поклонников пары нет сомнений — эти слухи вполне могут оказаться правдой. В частности, еще в ноябре прошлого года стало известно, что молодые планируют начать жить вместе. Инсайдеры уверяют: «Ариана и Мак безумно влюблены. И не исключено, что совсем скоро решатся узаконить свои отношения».

Ариана Гранде и Мак Миллер

Стоит отметить, что певица довольно долго не комментировала свои отношения с 25-летним музыкантом и не раз говорила в интервью о том, что старается держать свою личную жизнь подальше от вспышек фотокамер.

Напомним, что Ариана и Мак впервые были замечены на свидании в августе прошлого года, а в начале сентября певица опубликовала совместное фото со своим новым возлюбленным, тем самым подтвердив их отношения.

Ариана Гранде и Мак Миллер

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