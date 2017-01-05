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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

05 января 2017

Западные СМИ: Адель тайно вышла замуж

Подробности секретной свадьбы певицы

Традиционно несколько раз в год западные таблоиды выдают Адель замуж. И, возможно, на этот раз они наконец-то оказались не так далеки от истины: на днях певица и ее бойфренд Саймон Конеки были замечены папарацци в Лос-Анджелесе. На безымянных пальцах обоих влюбленных были обручальные кольца.

Адель и Саймон Конекки

Инсайдеры поговаривают, будто пара обручилась еще в октябре, однако приняла решение отложить само торжество до декабря. “Адель всегда мечтала о рождественской свадьбе”, - делится близкий к певице источник. Кроме того, знаменитость не раз признавалась, что хочет выйти замуж подальше от любопытных глаз и вспышек фотокамер.

Напомним, что Адель и Саймон Конекки начали встречаться пять лет назад, а спустя год на свет появился их сын Анджело. Певица старается держать свою личную жизнь в тайне и практически никогда не появляется с бойфрендом на светских мероприятиях и церемониях. “Я никогда не хотела встречаться с кем-то из шоу-бизнеса, ведь все артисты жуткие эгоцентрики. Саймон - мой идеальный мужчина”, - уверена Адель.

Адель и Саймон Конекки

Адель и Саймон Конекки

Адель с сыном Анджело

Адель с сыном Анджело

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