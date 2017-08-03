Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

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    03 августа 2017

    Замуж за принца: самые завидные холостяки голубых кровей

    У вас еще есть возможность стать второй Кейт Миддлтон

    Признайтесь, до того как выбирать между Томом Харди и Брэдом Питтом, вы мечтали встретить принца. Правда, когда узнали о скорой свадьбе «последнего из могикан», принца Гарри, потеряли всякую надежду примерить корону. Не спешите расстраиваться — холостяков голубых кровей хватит на всех. Точнее, на восьмерых счастливиц — может, вы одна из них?

    Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор

    или просто принц Гарри

    принц Гарри
    принц Гарри

    Если вы уверены, что у Гарри с Меган Маркл «это все несерьезно» и втайне злорадствуете, когда видите новость о том, что «королевская семья не приняла возлюбленную принца», напоминаем: этот рыжеволосый сердцеед все еще холост. Пока его избранница пропадает на съемках очередного сезона «Форс-мажоров», принц ходит на бейсбольные матчи в компании подруг и посещает семейные торжества. Кстати, его привлекают исключительно умные девушки — ведь он с отличием окончил колледж и прошел курс в Королевской военной академии, а теперь занимается благотворительностью.

    Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид, принц Дубая

    Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид, принц Дубая
    Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид, принц Дубая

    Вот кто должен играть Аладдина! Принц Дубая Хамдан «горячее, чем обжигающее солнце Эмиратов» — так о нем говорят поклонницы. Принц увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи о родине и даже ведет Instagram. И все еще не женат! Ну не мечта ли? Кстати, он самый популярный принц в Instagram — у него почти 6 млн. подписчиков. Кажется, пора в отпуск — и вы определенно знаете куда.

    Йозеф Венцель Максимиллиан Мария фон унд цу Лихтенштейн, граф Ритберг

    или просто принц Йозеф Венцель

    Йозеф Венцель Максимиллиан Мария фон унд цу Лихтенштейн, граф Ритберг

    Этому молодому человеку с внушающим доверие именем всего 22 года. Йозеф — старший ребенок Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены, принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии. В 2013 году он проходил среднеобразовательную программу в Англии в Малверн-колледже, а через год решил взять перерыв в учебе и отправился путешествовать по Америке — отчаянный парень.

    Принц Азим, Бруней

    Принц Азим, Бруней
    Принц Азим, Бруней

    Известный тусовщик, которого знает весь светский мир, третий в очереди на престол. На вечеринках по случаю дня рождения Азима выступали Майкл Джексон, Мэрайя Кэри и другие знаменитости, а еще он знаком со всем Голливудом. Но принц тратит деньги не только на развлечения, он активно занимается благотворительными проектами, а несколько лет назад даже основал собственный фонд.

    Принц Лоренцо Боргезе

    Принц Лоренцо Боргезе
    Принц Лоренцо Боргезе

    Его знает вся Италия: не только из-за королевского происхождения, но и из-за участия в шоу «Холостяк». Правда, даму сердца принц, который больше похож на героя какого-нибудь романтичного фильма, так и не нашел. В настоящее время он живет в Нью-Йорке, развивая собственную линию косметики по уходу за животными.

    Себастьен Анри Мария Гийом Филипп, принц Греции и Дании

    или просто принц Филипп

    Себастьен Анри Мария Гийом Филипп, принц Греции и Дании
    Себастьен Анри Мария Гийом Филипп, принц Греции и Дании

    Принц Филипп с сестрой Теодорой

    Филипп — младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. После череды неудачных отношений с моделями он решил заняться карьерой, и, говорят, его очень сложно соблазнить. Он закончил Джорджтаунский университет, а затем остался жить в Нью-Йорке. Сейчас 32-летний красавец занимается развитием благотворительного фонда Анны-Марии.

    Хуссейн ибн Абдалла, принц Иордании

    Хуссейн ибн Абдалла, принц Иордании
    Хуссейн ибн Абдалла, принц Иордании

    У 22-ленего Хуссейна миллион подписчиков в Instagram, и самые активные его поклонницы каждый день умоляют этого иорданского красавца жениться на них. Перед ним действительно непросто устоять: сногсшибательная улыбка, идеальное тело и головокружительное многомиллионное состояние. А еще он стал самым молодым из тех, кто когда-либо возглавлял заседание Совета безопасности ООН.

    Принц Артур Чатто

    Принц Артур Чатто
    Принц Артур Чатто

    18-летний троюродный брат Уильяма и Гарри только начинает завоевывать сердца поклонниц по всему миру. И если всего пару лет назад его можно было увидеть щуплым парнишкой на официальных мероприятиях, или поддерживающим шлейф Кейт на свадьбе, то сегодня он мечта каждой девушки. Кстати, Артур, мышцам которого могут позавидовать его старшие братья, 23-й претендент на британский престол.

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