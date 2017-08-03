Замуж за принца: самые завидные холостяки голубых кровей

Признайтесь, до того как выбирать между Томом Харди и Брэдом Питтом, вы мечтали встретить принца. Правда, когда узнали о скорой свадьбе «последнего из могикан», принца Гарри, потеряли всякую надежду примерить корону. Не спешите расстраиваться — холостяков голубых кровей хватит на всех. Точнее, на восьмерых счастливиц — может, вы одна из них?

Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор

или просто принц Гарри

Если вы уверены, что у Гарри с Меган Маркл «это все несерьезно» и втайне злорадствуете, когда видите новость о том, что «королевская семья не приняла возлюбленную принца», напоминаем: этот рыжеволосый сердцеед все еще холост. Пока его избранница пропадает на съемках очередного сезона «Форс-мажоров», принц ходит на бейсбольные матчи в компании подруг и посещает семейные торжества. Кстати, его привлекают исключительно умные девушки — ведь он с отличием окончил колледж и прошел курс в Королевской военной академии, а теперь занимается благотворительностью.

Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид, принц Дубая

Вот кто должен играть Аладдина! Принц Дубая Хамдан «горячее, чем обжигающее солнце Эмиратов» — так о нем говорят поклонницы. Принц увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи о родине и даже ведет Instagram. И все еще не женат! Ну не мечта ли? Кстати, он самый популярный принц в Instagram — у него почти 6 млн. подписчиков. Кажется, пора в отпуск — и вы определенно знаете куда.

Йозеф Венцель Максимиллиан Мария фон унд цу Лихтенштейн, граф Ритберг

или просто принц Йозеф Венцель

Этому молодому человеку с внушающим доверие именем всего 22 года. Йозеф — старший ребенок Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены, принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии. В 2013 году он проходил среднеобразовательную программу в Англии в Малверн-колледже, а через год решил взять перерыв в учебе и отправился путешествовать по Америке — отчаянный парень.

Принц Азим, Бруней

Известный тусовщик, которого знает весь светский мир, третий в очереди на престол. На вечеринках по случаю дня рождения Азима выступали Майкл Джексон, Мэрайя Кэри и другие знаменитости, а еще он знаком со всем Голливудом. Но принц тратит деньги не только на развлечения, он активно занимается благотворительными проектами, а несколько лет назад даже основал собственный фонд.

Принц Лоренцо Боргезе

Его знает вся Италия: не только из-за королевского происхождения, но и из-за участия в шоу «Холостяк». Правда, даму сердца принц, который больше похож на героя какого-нибудь романтичного фильма, так и не нашел. В настоящее время он живет в Нью-Йорке, развивая собственную линию косметики по уходу за животными.

Себастьен Анри Мария Гийом Филипп, принц Греции и Дании

или просто принц Филипп

Принц Филипп с сестрой Теодорой

Филипп — младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. После череды неудачных отношений с моделями он решил заняться карьерой, и, говорят, его очень сложно соблазнить. Он закончил Джорджтаунский университет, а затем остался жить в Нью-Йорке. Сейчас 32-летний красавец занимается развитием благотворительного фонда Анны-Марии.

Хуссейн ибн Абдалла, принц Иордании

У 22-ленего Хуссейна миллион подписчиков в Instagram, и самые активные его поклонницы каждый день умоляют этого иорданского красавца жениться на них. Перед ним действительно непросто устоять: сногсшибательная улыбка, идеальное тело и головокружительное многомиллионное состояние. А еще он стал самым молодым из тех, кто когда-либо возглавлял заседание Совета безопасности ООН.

Принц Артур Чатто