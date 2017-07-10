Замуж за принца: красавицы, ставшие принцессами

Кто не мечтал о судьбе Золушки, превратившейся в прекрасную принцессу? Некоторым представительницам кино и модной индустрии такое превращение удалось и в жизни. ELLE вспомнил самых знаменитых красавиц, чьи истории любви принесли им в итоге монарший титул.

Екатерина Малышева

В минувшие выходные прошла церемония венчания принца Ганноверского Эрнста Августа-младшего и его давней возлюбленной, дизайнера Екатерины Малышевой. Новобрачные обменялись клятвами верности под сводами ганноверской Рыночной церкви Святых Георга и Якоба на глазах у двух сотен гостей. После этого события Екатерина стала первой русской, получившей титул принцессы Ганноверской и герцогини Брауншвейг-Люнебург.

Принц Эрнст Ганноверский и Екатерина Малышева ФОТО Getty Images

Стоит отметить, что все пять лет отношений пара тщательно скрывала свой роман и старалась не попадать в объективы папарацци, не говоря уже о совместных интервью. Известно, что Екатерина и Эрнст познакомились в Лондоне, где Малышева училась в престижном колледже London College of Fashion, после окончания которого открыла собственный бренд одежды Ekat. Предложение своей возлюбленной один из самых завидных женихов Европы сделал в августе прошлого года на греческом острове Спецес.

Екатерина Малышева

Принц Эрнст Ганноверский и Екатерина Малышева

Летисия Ортис Рокасолано

Телеведущая Летисия Ортис Рокасолано получила титул принцессы Астурийской буквально за красивые глаза. Девушка родилась в семье медсестры и водителя такси. Есть версия, что наследник испанской короны принц Фелипе познакомился с журналисткой на званом ужине и влюбился с первого взгляда.

Летисия Ортис Рокасолано

Королевская семья не осуждала мезальянс, хотя у Летисии за плечами имелся еще и неудавшийся брак. С первым мужем, школьным учителем, Летисия не была венчана, поэтому католическая церковь тоже не препятствовала их союзу с принцем. В 2004 году сказка о Золушке стала явью: в кафедральном соборе Мадрида состоялась королевская свадьба, и сеньорита Летисия Ортис Рокосолано получила право именоваться Ее королевское Высочество донья Летисия, принцесса Астурийская.

Принцесса Астурийская Летисия и принц Фелипе

Принцесса Астурийская Летисия и принц Фелипе

Венцом удивительной лавстори стал титул монархов Испании: недавно король Хуан Карлос I отрекся от престола, передав корону и скипетр сыну, а титул королевы – принцессе Летисии. К слову, после 10 лет брака Фелипе и Летисия все так же нежны и внимательны друг к другу.

Принцесса Астурийская Летисия и принц Фелипе

Кендра Спирс

История Кендры Спирс, супруги наследного принца богатого мусульманского клана Рахима Ага Хана, удивительна по многим причинам. 25-летняя топ-модель на 17 лет младше своего избранника, родилась и выросла в Америке, исповедует другую религию (впрочем, ради мужа она приняла ислам), не скромница (позирует глянцу в самых откровенных фотосетах), заразительно позитивна и не производит впечатления готовой к затворничеству барышни. Но, несмотря на все противоречия, они вместе – американская красавица, похожая как две капли воды на юную Синди Кроуфорд, и старший сын исламского миллиардера Его высочества Ага Хана IV.

Кедра Спирс в рекламной кампании Escada

Принц Рахим Ага Хан и и принцесса Сальва Ага Хан

Нареченная после венчания Сальвой Ага Хан, Кендра наряжается и в национальные наряды, и в коктейльные платья. Карьеру девушка бросать не намерена – лицом демократичной марки Next теперь стала не просто модель, а принцесса. Любящий супруг с пониманием относится к ее работе, ведь в его роду брать в жены самых красивых девушек мира – давняя семейная традиция. Начало положил дед Рахима, женившийся на голливудской диве Рите Хейворт, в свое время его сын (отец принца) выбрал в жены английскую модель Сару Крокет-Пул. В 2006 году младший брат Рахима Ага Хана обвенчался с красоткой Кристин Вайт, а в прошлом году и сам наследный принц женился на модели, знакомству с которой, к слову, обязан Наоми Кэмпбелл.

Принц Рахим Ага Хан и и принцесса Сальва Ага Хан

Рита Хейворт

Статус богини голливудского Олимпа и эротического идола Америки был не единственным достижением в жизни Риты Хейворт. Красавица с экрана также гордо носила титул персидской принцессы.

Рита Хейворт

Бурная личная жизнь главной кинодивы 1940-х всегда была предметом пристального внимания СМИ. Плейбой, миллионер и наследный восточный принц стал третьим законным супругом Хейворт (до этого были «голливудский Монте-Кристо» Эд Джадсон и режиссер Орсон Уэллс, в браке с которым у актрисы родилась дочь Ребекка).

Рита Хейворт и принц Али Хан

Встреча принца и актрисы произошла на Каннском кинофестивале в 1948 году: Рита еще не оправилась после развода со вторым мужем, когда Али стал за ней ухаживать. Спустя год рыжеволосая актриса стала принцессой, родила дочь Ясмин и оставила карьеру в кино. Но счастье было недолгим – через два года брак распался из-за социальных расхождений и многочисленных измен супруга.

Рита Хейворт и принц Али Хан

Рита Хейворт и принц Али Хан

Грейс Келли

Второй принцессой из Голливуда стала Грейс Келли. Актрису и князя Монако Ренье III связал тот же сценарий знакомства на Каннском фестивале во время визита делегации актеров к правителю Монако. Тогда и у Грейс, и у князя было скверное настроение, но встреча с красавицей, по воспоминаниям самого монарха, «озарила его день».

Грейс Келли и князь Монако Ренье III

Их отношения начались на пике карьеры Грейс Келли с длительного эпистолярного романа, но галантный и блестяще образованный князь сумел очаровать девушку настолько, что та отказалась от дальнейших съемок ради монаршего титула. После пышной свадьбы, о которой до сих пор вспоминает весь мир, у Грейс началась совершенно другая жизнь. Поданные Монако боготворили свою молодую, красивую, элегантную княгиню, которая, как вспоминают современники, могла пожать руку любому человеку из толпы.

Грейс Келли и князь Монако Ренье III

Уоллис Симпсон

Роман Уоллис Симпсон и герцога Виндзорского Эдуарда стал мировой сенсацией начала XX века. Дочь зажиточного американского банкира дважды была замужем до знакомства с будущим правителем Великобритании. Когда в 1936 году Эдуард, уже будучи королем, решил обвенчаться с любимой, взбунтовалась не только его семья, но и все британское общество.

Уоллис Симпсон и король Великобритании Эдуард III

Симпсон состояла в связи с немецким послом и подозревалась в шпионаже для нацистской Германии – их брак с монархом провоцировал политический скандал. Чувства Эдуарда III к Уоллис оказались так сильны, что ради возможности жениться на ней он отрекся от престола. Взошедший на трон брат Эдуарда Георг VI дал брату титул герцога Виндзорского.

Герцог и герцогиня Виндзорские

Впоследствии паре пришлось эмигрировать во Францию, где герцог и герцогиня прожили до конца своих дней.