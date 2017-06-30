Закрытие ММКФ-2017: самые красивые пары церемонии

Вчера в кинотеатре «Россия» состоялось закрытие Московского кинофестиваля. Все взгляды в этот вечер были прикованы к самым красивым парам российского кинематографа.

Федор и Паулина неизменно остаются в центре внимания с тех пор, как в прошлом году впервые появились вместе на «Кинотавре». На этот раз молодая актриса выбрала для красной дорожки черное платье, открывающее одно плечо, с цветочным принтом и украшения Cartier. Паулина отдала предпочтение собранным в хвост волосам и естественному макияжу от визажистов Giorgio Armani с акцентом на глаза.

Федор сопровождал возлюбленную в классическом черном костюме, который гармонировал с платьем актрисы.