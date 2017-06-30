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30 июня 2017

Закрытие ММКФ-2017: самые красивые пары церемонии

Главные пары российского кинематографа на красной дорожке кинофестиваля

Вчера в кинотеатре «Россия» состоялось закрытие Московского кинофестиваля. Все взгляды в этот вечер были прикованы к самым красивым парам российского кинематографа.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Федор и Паулина неизменно остаются в центре внимания с тех пор, как в прошлом году впервые появились вместе на «Кинотавре». На этот раз молодая актриса выбрала для красной дорожки черное платье, открывающее одно плечо, с цветочным принтом и украшения Cartier. Паулина отдала предпочтение собранным в хвост волосам и естественному макияжу от визажистов Giorgio Armani с акцентом на глаза.

Федор сопровождал возлюбленную в классическом черном костюме, который гармонировал с платьем актрисы.

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Илья Стюарт и Светлана Устинова
Илья Стюарт и Светлана Устинова

Актриса и продюсер впервые вышли в свет после свадебной церемонии, которая состоялась на прошлых выходных. На этот раз молодожены появились на красной дорожке в минималистичном ансамбле черного цвета: Светлана выбрала платье с пышной юбкой, которое обращало внимание на линию плеч. Макияж актрисы был выполнен в мягких оттенках Giorgio Armani: глаза с дымкой и матовая нюдовая помада на губах. Илья, как истинный лондонский денди, отдал предпочтение черному костюму с галстуком.

Екатерина Климова и Гела Месхи

Екатерина Климова и Гела МесхиФОТОStarface.ru
Екатерина Климова и Гела МесхиФОТОStarface.ru

Утонченная Екатерина Климова и ее супруг также остановили свой выбор на классике. Актриса надела черное облегающее платье, подчеркивающее фигуру, и серьги из белого золота и бриллиантов. В макияже она отдала предпочтение красной помаде и стрелкам, а парикмахеры Wella завершили образ девушки элегантным хвостом. Костюм мужа актрисы невероятно гармонировал с ее нарядом — Гела появился на красной дорожке в черном костюме, дополненном бабочкой.

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