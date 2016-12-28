Заклятые подруги: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон снова вместе

Вчера «икона нулевых», знаменитая Пэрис Хилтон , ко всеобщему удивлению опубликовала в Instagram фотографии с рождественской вечеринки семьи Кардашьян , которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе. Мероприятие было закрытого формата — представители клана Кардашьян позвали на него только родных и близких друзей. Тем удивительнее было увидеть на нем Пэрис Хилтон!

Когда-то, в те же «нулевые», Ким работала стилистом у наследницы империи Hilton Hotels. Девушек можно было часто увидеть вместе. Показы, вечеринки, телешоу — Пэрис дала пропуск Ким в светскую тусовку и помогла обзавестись связями. Правда, в то время будущая звезда реалити держалась в тени своей богатой и знаменитой наперсницы. Пэрис это полностью устраивало — ее слава была в зените и делить ее с подругой она не собиралась. Разлад произошел, когда однажды утром Кимми проснулась знаменитой. В сеть попал нашумевший порно-ролик с ее участием, с которого началась раскрутка реалити-шоу о многочисленном семействе Кардашьян. И закончилась дружба с Хилтон .

«Блондинка в шоколаде» после скандала с секс-видео нелестно отозвалась о Ким. Их общение прервалось почти на десятилетие, за которое девушки поменялись местами — Ким стала новой героиней таблоидов, а лишившаяся наследства Пэрис отступила в тень.

И вот спустя долгие годы они празднуют Рождество вместе. Обе повзрослели, но выглядят даже лучше, чем десять лет назад. Пэрис сейчас усиленно пытается отойти от образа богатой капризной блондинки и предстать в новом свете — дальновидной и успешной бизнесвумен. Ким после ограбления в Париже также переосмыслила свой жизненный путь и стиль поведения. Кажется, теперь они на одной волне и на равных.