За что боролась: с чем осталась Эмбер Херд после развода с Джонни Деппом

Точка в самом громком судебном процессе последних лет поставлена — Джонни Депп и Эмбер Херд официально разведены. По решению суда в течение года актер обязуется выплатить экс-супруге сумму в размере 6,8 миллионов долларов отступных, 200 тысяч из которых уже переведены на счет 30-летней знаменитости.

Кроме того, Херд получила два дорогостоящих автомобиля — Range Rover 2015 года выпуска и легендарный Ford Mustang 1968 года. Также с Херд остаются жить ее любимые собаки Пистолет и Бу, а также лошадь по кличке Эрроу. Из недвижимости бывшей жене Джонни Деппа по решению суда ничего не причитается.

В свою очередь, актер сохранил за собой право на всю приобретенную в браке и до брака недвижимость, среди которой виллы и роскошные особняки по всему миру. Также Депп остается полноправным владельцем собственного автопарка из 42 автомобилей: от раритетных авто и машин для гольфа до катеров.

Не успев развестись с бывшей женой, Джонни Депп уже готовится к новому судебному разбирательству — на этот раз со своими менеджерами. Актер уверен, что последние годы его сотрудники неверно распоряжались его финансами, допуская существенные денежные утечки. 53-летний Депп намерен отсудить у нерадивых менеджеров круглую сумму размером в 50 миллионов долларов. Очевидно, что часть выигранных денег пойдет на уплату немаленьких отступных для бывшей жены.