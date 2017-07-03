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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 июля 2017

    Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков станут родителями

    Певица находится на пятом месяце беременности

    Сегодня стало известно, что одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, ждет первенца. Эту информацию подтвердила близкая подруга певицы Ирина Турчинская в своем эксклюзивном интервью Starhit: «Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада».

    Стоит отметить, что в последнее время Ковальчук все чаще стала появляться на светских мероприятиях в платьях свободного кроя. По словам инсайдеров, в данный момент 34-летняя певица находится на пятом месяце беременности.

    Напомним, что звездная пара вместе чуть меньше десяти лет. Официально же Юлия и Алексей поженились 1 октября 2013 года.


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