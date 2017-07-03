Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков станут родителями

Сегодня стало известно, что одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, ждет первенца. Эту информацию подтвердила близкая подруга певицы Ирина Турчинская в своем эксклюзивном интервью Starhit: «Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада».

Стоит отметить, что в последнее время Ковальчук все чаще стала появляться на светских мероприятиях в платьях свободного кроя. По словам инсайдеров, в данный момент 34-летняя певица находится на пятом месяце беременности.