Я вам пишу: как звезды признаются в любви

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Самые трогательные сообщения знаменитостей
Как бы нам ни хотелось, но времена длинных любовных писем, написанных от руки, безвозвратно прошли. Сейчас знаменитости предпочитают признаваться в своих чувствах посредством Instagram, публикуя фотографии со своими возлюбленными, сопровождая их трогательными подписями. В преддверии Дня святого Валентина ELLE сделал подборку из самых романтичных признаний звезд.
4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!
My ❤
Любовь всей моей жизни подарил мне лучший подарок на свете!
Если бы в моей жизни не было ее, я бы точно свернул со своего пути... Моему Свету. Я люблю тебя.
Буду вечно тобой гордиться, моя любовь
Все истории любви прекрасны, но наша моя самая любимая!
Спасибо за любовь и нашу семью!
Мне сложно передать словами, что ты для меня значишь... Ты величайшая мать и жена, о которой мечтал бы каждый. Я люблю тебя от Луны и обратно!!!
Любовь моей жизни! Все становится скучным и бессмысленным без тебя!!!
Мой лучший друг! Раньше я переживала, что мы становимся старше и наши годы уходят, но теперь я безумно счастлива, что времени, которое мы провели вместе на этой земле, становится все больше! Я так люблю тебя!
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