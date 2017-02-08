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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 февраля 2017Большакова Елена

Я вам пишу: как звезды признаются в любви

Самые трогательные сообщения знаменитостей

Как бы нам ни хотелось, но времена длинных любовных писем, написанных от руки, безвозвратно прошли. Сейчас знаменитости предпочитают признаваться в своих чувствах посредством Instagram, публикуя фотографии со своими возлюбленными, сопровождая их трогательными подписями. В преддверии Дня святого Валентина ELLE сделал подборку из самых романтичных признаний звезд.

Ксения Собчак Максиму Виторгану

4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!

Мила Кунис Эштону Кутчеру

My ❤

Бар Рафаэли мужу Ади Эзра

Любовь всей моей жизни подарил мне лучший подарок на свете!

Ченнинг Татум о Дженне Девон-Татум

Если бы в моей жизни не было ее, я бы точно свернул со своего пути... Моему Свету. Я люблю тебя.


Роузи Хантингтон-Уайтли Джейсону Стейтему

Буду вечно тобой гордиться, моя любовь


Эльза Патаки Крису Хемсворту

Все истории любви прекрасны, но наша моя самая любимая!

Шакира Жерару Пике

Спасибо за любовь и нашу семью!

Джастин Тимберлейк Джессике Бил

Мне сложно передать словами, что ты для меня значишь... Ты величайшая мать и жена, о которой мечтал бы каждый. Я люблю тебя от Луны и обратно!!!

Бехати Принслу Адаму Левину

Любовь моей жизни! Все становится скучным и бессмысленным без тебя!!!

Ким Карташьян Канье Уэсту

Мой лучший друг! Раньше я переживала, что мы становимся старше и наши годы уходят, но теперь я безумно счастлива, что времени, которое мы провели вместе на этой земле, становится все больше! Я так люблю тебя!

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