Я вам пишу: как звезды признаются в любви

Как бы нам ни хотелось, но времена длинных любовных писем, написанных от руки, безвозвратно прошли. Сейчас знаменитости предпочитают признаваться в своих чувствах посредством Instagram, публикуя фотографии со своими возлюбленными, сопровождая их трогательными подписями. В преддверии Дня святого Валентина ELLE сделал подборку из самых романтичных признаний звезд.

Ксения Собчак Максиму Виторгану

4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо, мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..!

Мила Кунис Эштону Кутчеру

My ❤

Бар Рафаэли мужу Ади Эзра

Любовь всей моей жизни подарил мне лучший подарок на свете!

Ченнинг Татум о Дженне Девон-Татум

Если бы в моей жизни не было ее, я бы точно свернул со своего пути... Моему Свету. Я люблю тебя.



Роузи Хантингтон-Уайтли Джейсону Стейтему

Буду вечно тобой гордиться, моя любовь



Эльза Патаки Крису Хемсворту

Все истории любви прекрасны, но наша моя самая любимая!

Шакира Жерару Пике

Спасибо за любовь и нашу семью!

Джастин Тимберлейк Джессике Бил

Мне сложно передать словами, что ты для меня значишь... Ты величайшая мать и жена, о которой мечтал бы каждый. Я люблю тебя от Луны и обратно!!!

Бехати Принслу Адаму Левину

Любовь моей жизни! Все становится скучным и бессмысленным без тебя!!!

Ким Карташьян Канье Уэсту