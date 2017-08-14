Почти ровно 20 лет назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана скончалась в результате автомобильной аварии в Париже. К годовщине смерти «королевы сердец» ее телохранитель, 68-летний Алан МакГрегор, рассказал The Sun о том дне и заявил, что уверен, что авария была подстроена.

По словам МакГрегора, в отеле The Ritz, где остановилась леди Ди, были нарушены почти все правила безопасности. «Диана всегда говорила, что боится за свою жизнь, но никто никогда не спрашивал, почему. В ночь ее смерти моя жена разбудила меня, чтобы рассказать новости. Но я совсем не был удивлен. За ее автомобилем никто не следил, кроме того, его подали к заднему входу, который не охранялся. Ее команда была ответственна за безопасность, они должны были все проверить», — считает телохранитель Дианы.