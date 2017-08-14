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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    «Я уверен, что это было убийство»: телохранитель принцессы Дианы

    Охранник леди Ди раскрыл подробности дня ее гибели

    Почти ровно 20 лет назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана скончалась в результате автомобильной аварии в Париже. К годовщине смерти «королевы сердец» ее телохранитель, 68-летний Алан МакГрегор, рассказал The Sun о том дне и заявил, что уверен, что авария была подстроена.

    По словам МакГрегора, в отеле The Ritz, где остановилась леди Ди, были нарушены почти все правила безопасности. «Диана всегда говорила, что боится за свою жизнь, но никто никогда не спрашивал, почему. В ночь ее смерти моя жена разбудила меня, чтобы рассказать новости. Но я совсем не был удивлен. За ее автомобилем никто не следил, кроме того, его подали к заднему входу, который не охранялся. Ее команда была ответственна за безопасность, они должны были все проверить», — считает телохранитель Дианы.

    «Я уверен, что это было убийство»: телохранитель принцессы Дианы о ее смерти фото [3]

    «Водитель Анри Поль не был достаточно квалифицирован. Он знал всех в отеле и предоставлял информацию о посетителях. Его нельзя было сажать за руль», — уверен Алан. Напомним, что по результатам анализов количество алкоголя в крови Поля превышало допустимую норму в три раза.

    «Когда мы со службой безопаности обсуждали возможные версии покушений на Диану, одним из наших самых больших опасений была автомобильная авария. Вы можете считать, что все это просто трагическое совпадение, но часть меня уверена, что это убийство, которое планировалось как минимум полгода», — заявил телохранитель.

    «Я уверен, что это было убийство»: телохранитель принцессы Дианы о ее смерти фото [2]

    Отец Анри Поля Жан утверждает, что его сын не виновен в аварии, так как никогда не употреблял алкоголь. По его мнению, результаты анализов были подделаны, а Анри использовали те, кто желал смерти Диане и ее возлюбленному Доди аль-Файеду, который также погиб в той аварии. Причиной покушения Жан называет желание предотвратить возможную свадьбу Дианы и Доди, которая могла стать поводом для очередного скандала в британской королевской семье.

    «Я уверен, что это было убийство»: телохранитель принцессы Дианы о ее смерти фото [1]ФОТОGetty Images

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