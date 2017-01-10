«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком

В фильме множество любовных сцен – по признанию актрисы, она не могла сдержать смеха во время съемок. Дело в том, что все откровенные эпизоды было решено снимать в один день, так что «постельные истории» затянулись на девять часов! К тому же, Бен Аффлек хотел снять все без лишних дублей, одним кадром – под вечер Сиенна Миллер «хохотала до слез» от этого бесконечного процесса. «Ты хочешь показать всем, что ты просто супермен в постели?» – смеясь, спросила она у актера после съемок.