«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком

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Известная актриса поделилась подробностями съемок фильма «Закон ночи»
Новая картина снята по мотивам книги известного американского писателя Денниса Лихейна о жизни в США 1920-1930-х годов. По сюжету ленты, главный герой, которого играет Бен Аффлек, зарабатывает деньги бутлегерством, а его любовницей является очаровательная блондинка Эмма Голд в исполнении Сиенны Миллер.
В фильме множество любовных сцен – по признанию актрисы, она не могла сдержать смеха во время съемок. Дело в том, что все откровенные эпизоды было решено снимать в один день, так что «постельные истории» затянулись на девять часов! К тому же, Бен Аффлек хотел снять все без лишних дублей, одним кадром – под вечер Сиенна Миллер «хохотала до слез» от этого бесконечного процесса. «Ты хочешь показать всем, что ты просто супермен в постели?» – смеясь, спросила она у актера после съемок.
Напомним, фильм «Закон ночи» появится в российском прокате совсем скоро: 12 января.
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