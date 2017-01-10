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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком

Известная актриса поделилась подробностями съемок фильма «Закон ночи»

Новая картина снята по мотивам книги известного американского писателя Денниса Лихейна о жизни в США 1920-1930-х годов. По сюжету ленты, главный герой, которого играет Бен Аффлек, зарабатывает деньги бутлегерством, а его любовницей является очаровательная блондинка Эмма Голд в исполнении Сиенны Миллер.

«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком

В фильме множество любовных сцен – по признанию актрисы, она не могла сдержать смеха во время съемок. Дело в том, что все откровенные эпизоды было решено снимать в один день, так что «постельные истории» затянулись на девять часов! К тому же, Бен Аффлек хотел снять все без лишних дублей, одним кадром – под вечер Сиенна Миллер «хохотала до слез» от этого бесконечного процесса. «Ты хочешь показать всем, что ты просто супермен в постели?» – смеясь, спросила она у актера после съемок.

«Я смеялась до слез!»: Сиенна Миллер о любовных сценах с Беном Аффлеком

Напомним, фильм «Закон ночи» появится в российском прокате совсем скоро: 12 января.

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