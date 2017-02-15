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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

«Я не считаю моногамию естественной»: Скарлетт Йоханссон

Актриса сделала неожиданное заявление

В одном из недавних интервью Скарлетт Йоханссон призналась, что считает моногамные отношения противоестественными. «Меня за это могут осудить, но мне кажется, что быть моногамным – это очень тяжелый труд. И то, что это так тяжело для множества людей — да, в общем, для всех — доказывает, что это неестественное явление» – говорит 32-летняя актриса. По словам звезды фильмов «Люси» и «Мстители», ситуация, когда ты встречаешься только с одним партнером, идет вразрез с человеческими инстинктами.


«Я не считаю моногамию естественной»: Скарлетт Йоханссон
«Я не считаю моногамию естественной»: Скарлетт Йоханссон

Напомним, что в прессе сейчас активно обсуждаются слухи о расставании Скарлетт Йоханссон со своим мужем Роменом Дориаком, свадьба с которым состоялась в 2014 году. До Ромена она также была замужем за Райаном Рейнолдсом в течение 3 лет.


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