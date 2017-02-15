«Я не считаю моногамию естественной»: Скарлетт Йоханссон

В одном из недавних интервью Скарлетт Йоханссон призналась, что считает моногамные отношения противоестественными. «Меня за это могут осудить, но мне кажется, что быть моногамным – это очень тяжелый труд. И то, что это так тяжело для множества людей — да, в общем, для всех — доказывает, что это неестественное явление» – говорит 32-летняя актриса. По словам звезды фильмов «Люси» и «Мстители», ситуация, когда ты встречаешься только с одним партнером, идет вразрез с человеческими инстинктами.