Выходные с детьми: Селин Дион отдохнула в кругу семьи

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым для известной певицы, она старается радоваться жизни и дать всю возможную любовь близким и родственникам. Так, недавние праздники и выходные она провела вместе с тремя своими детьми, о чем наглядно свидетельствует фотография, опубликованная исполнительницей в Instagram. А еще за некоторое время до этого Селин Дион отвозила ребят в Диснейленд, который они обожают. Однако на радость поклонников певица не забывает и о творчестве: под только опубликованным снимком она написала, что «настало время возвращаться к работе».