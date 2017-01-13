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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Выходные с детьми: Селин Дион отдохнула в кругу семьи

48-летняя певица в своем аккаунте в Instagram опубликовала счастливый семейный снимок

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым для известной певицы, она старается радоваться жизни и дать всю возможную любовь близким и родственникам. Так, недавние праздники и выходные она провела вместе с тремя своими детьми, о чем наглядно свидетельствует фотография, опубликованная исполнительницей в Instagram. А еще за некоторое время до этого Селин Дион отвозила ребят в Диснейленд, который они обожают. Однако на радость поклонников певица не забывает и о творчестве: под только опубликованным снимком она написала, что «настало время возвращаться к работе».

Напомним, в 2016 году после продолжительной борьбы с раком горла умер муж и отец детей певицы – Рене Анжелил.

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