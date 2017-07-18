Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    18 июля 2017

    Второй день официального визита принца Уильяма и Кейт в Польшу

    Герцог и герцогиня Кембриджские отдали дань уважения жертвам Холокоста

    Вчера стартовала официальная зарубежная поездка королевской семьи, первым пунктом которой стала Польша. В Варшаву Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли вместе с детьми Георгом и Шарлоттой. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его супругой Агатой британские монархи также побывали на местной выставке инновационных технологий, где на себе опробовали очки виртуальной реальности.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Кейт Миддлтон, принц Уильям, Анджей Дуда с супругой Агатой

    Второй день официального визита супругов в Варшаву начался с посещения музея, основанного на месте, где в годы войны находился один из первых концентрационных лагерей на территории Польши Штуттгоф. Кейт и Уильям отдали дань уважения жертвам Холокоста, возложив камни к мемориалу, установленному здесь в память о всех погибших заключенных. Кроме того, монархи также встретились с двумя выжившими узниками Штуттгофа, Зигги Шиппером и Манфредом Голдбергом, для которых возвращение в лагерь стало первым с момента их эмиграции в Великобританию.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Для официального визита в места, пострадавшие от Холокоста, Кейт выбрала элегантный комплект Erdem из топа с длинным рукавом и юбки миди. Наряд с цветочным принтом герцогиня дополнила бежевыми босоножками на устойчивом каблуке и клатчем, подобранным в тон. Напомним, что Варшава — лишь первый город, который Кейт и Уильям с детьми посетят в рамках своей поездки. В течение пяти дней они также побывают в Гданьске, Берлине, Гейдельберге и Гамбурге.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз