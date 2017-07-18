Второй день официального визита принца Уильяма и Кейт в Польшу

Вчера стартовала официальная зарубежная поездка королевской семьи, первым пунктом которой стала Польша. В Варшаву Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли вместе с детьми Георгом и Шарлоттой. После встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его супругой Агатой британские монархи также побывали на местной выставке инновационных технологий, где на себе опробовали очки виртуальной реальности.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Анджей Дуда с супругой Агатой

Второй день официального визита супругов в Варшаву начался с посещения музея, основанного на месте, где в годы войны находился один из первых концентрационных лагерей на территории Польши Штуттгоф. Кейт и Уильям отдали дань уважения жертвам Холокоста, возложив камни к мемориалу, установленному здесь в память о всех погибших заключенных. Кроме того, монархи также встретились с двумя выжившими узниками Штуттгофа, Зигги Шиппером и Манфредом Голдбергом, для которых возвращение в лагерь стало первым с момента их эмиграции в Великобританию.