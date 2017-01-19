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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Почему Ким передумала разводиться с Канье?

В отношениях супругов начался новый этап

Отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста крепки как никогда. Пережив парижское ограбление, после которого последовала затяжная депрессия знаменитости, и экстренную госпитализацию рэпера прямо с концертной площадки, эти двое, кажется, вновь счастливы вместе. Об этом свидетельствуют недавние фотографии супругов, сделанные папарацци в городе Агура-Хиллз в Калифорнии недалеко от особняка звездного семейства.

Второе дыхание: почему Ким Кардашьян передумала разводиться с Канье Уэстом?

Компанию Ким и Канье составила Кортни Кардашьян — если бы не старшая сестра звезды реалити, можно было бы решить, что супруги выбрались на романтическое свидание. По слухам, именно после Нового года напряжение в отношениях пары постепенно сошло на нет. Примерно в то же время Ким вернулась в Instagram, начав публиковать трогательные кадры семейной идиллии, а также редко выходить в свет.

Инсайдеры поговаривают, будто положительные изменения в браке знаменитостей вызваны интенсивным курсом терапии, который Канье Уэст прошел после госпитализации. Рэпер стал более уравновешенным и внимательным по отношению к Ким и детям.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Как сообщает близкий к паре источник, сейчас Канье делает все возможное, чтобы вернуть доверие жены. Напомним, что незадолго до госпитализации рэпер позволял себе шокирующие выходки и нелестные высказывания не только в адрес коллег по цеху (под ударом оказалась репутация Бейонсе), но и собственной супруги. На тот момент Ким переживала серьезную депрессию после парижского ограбления, однако вместо ожидаемой поддержки получала со стороны мужа лишь жесткую критику и постоянные нарекания по поводу затворнического образа жизни. Тогда же в прессе появились слухи о том, что Ким намерена уйти от Канье после двух лет совместной жизни.

Канье Уэст
Ким Кардашьян

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