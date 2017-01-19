Почему Ким передумала разводиться с Канье?

Отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста крепки как никогда. Пережив парижское ограбление , после которого последовала затяжная депрессия знаменитости, и экстренную госпитализацию рэпера прямо с концертной площадки, эти двое, кажется, вновь счастливы вместе. Об этом свидетельствуют недавние фотографии супругов, сделанные папарацци в городе Агура-Хиллз в Калифорнии недалеко от особняка звездного семейства.

Компанию Ким и Канье составила Кортни Кардашьян — если бы не старшая сестра звезды реалити, можно было бы решить, что супруги выбрались на романтическое свидание. По слухам, именно после Нового года напряжение в отношениях пары постепенно сошло на нет. Примерно в то же время Ким вернулась в Instagram, начав публиковать трогательные кадры семейной идиллии, а также редко выходить в свет.

Инсайдеры поговаривают, будто положительные изменения в браке знаменитостей вызваны интенсивным курсом терапии, который Канье Уэст прошел после госпитализации. Рэпер стал более уравновешенным и внимательным по отношению к Ким и детям.