Эшли Олсен проводит каникулы с 60-летним финансистом Ричардом Саксом

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Бойфренд актрисы влюблен как мальчишка и не отходит от нее ни на шаг
Эшли Олсен, 30-летняя актриса и дизайнер, наслаждается романтическим отдыхом в компании своего нового мужчины Ричарда Сакса в острове Сент-Барт. Как передает издание E!, пара вместе отпраздновала Рождество, а на следующий день была замечена во время ужина в одном из местных ресторанов.
Эшли была одета в черную блузку, узкие джинсы и сандалии. Ричард, под стать молодой подруге, был в черной футболке, темных джинсах и спортивной обуви.
Коллекционер предметов искусства галантно открывал дверь перед Эшли, старался весь вечер держать ее за руку и не отходить ни на шаг. В то же время влюбленные сдерживали свои страстные чувства в общественном месте и не порадовали папарацци пикантными кадрами.
Слухи о возможной связи между Эшли и Ричардом впервые появились в начале октября после того, как они были замечены катающимися вместе на велосипедах по Нью-Йорку. Большая разница в возрасте ни его, ни ее не смущают. Эшли всегда предпочитала зрелых мужчин. Сестра-близнец Эшли Мэри-Кейт Олсен и ее муж Оливье Саркози, кажется, полностью одобряют выбор девушки. Пары даже устраивали двойное свидание в ноябре на баскетбольной игре Brooklyn Nets и отлично провели время вчетвером.
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