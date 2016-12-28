Эшли Олсен проводит каникулы с 60-летним финансистом Ричардом Саксом

Эшли Олсен, 30-летняя актриса и дизайнер, наслаждается романтическим отдыхом в компании своего нового мужчины Ричарда Сакса в острове Сент-Барт. Как передает издание E!, пара вместе отпраздновала Рождество, а на следующий день была замечена во время ужина в одном из местных ресторанов.

Эшли была одета в черную блузку, узкие джинсы и сандалии. Ричард, под стать молодой подруге, был в черной футболке, темных джинсах и спортивной обуви.