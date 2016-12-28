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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016

Эшли Олсен проводит каникулы с 60-летним финансистом Ричардом Саксом

Бойфренд актрисы влюблен как мальчишка и не отходит от нее ни на шаг

Эшли Олсен, 30-летняя актриса и дизайнер, наслаждается романтическим отдыхом в компании своего нового мужчины Ричарда Сакса в острове Сент-Барт. Как передает издание E!, пара вместе отпраздновала Рождество, а на следующий день была замечена во время ужина в одном из местных ресторанов. 

Эшли была одета в черную блузку, узкие джинсы и сандалии. Ричард, под стать молодой подруге, был в черной футболке, темных джинсах и спортивной обуви.

Эшли Олсен проводит рождественские каникулы с Ричардом Саксом

Коллекционер предметов искусства галантно открывал дверь перед Эшли, старался весь вечер держать ее за руку и не отходить ни на шаг. В то же время влюбленные сдерживали свои страстные чувства в общественном месте и не порадовали папарацци пикантными кадрами.

Эшли Олсен проводит рождественские каникулы с Ричардом Саксом

Слухи о возможной связи между Эшли и Ричардом впервые появились в начале октября после того, как они были замечены катающимися вместе на велосипедах по Нью-Йорку.  Большая разница в возрасте ни его, ни ее не смущают. Эшли всегда предпочитала зрелых мужчин. Сестра-близнец Эшли Мэри-Кейт Олсен и ее муж Оливье Саркози, кажется, полностью одобряют выбор девушки. Пары даже устраивали двойное свидание в ноябре на баскетбольной игре Brooklyn Nets и отлично провели время вчетвером.

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