Все очень серьезно: Бруклин Бекхэм познакомил новую девушку с мамой

Новую пару впервые заметили еще весной на фестивале Coachella в компании друзей. В самом начале лета их видели вместе в Лондоне, затем на концерте в Калифорнии и вот новый выход - в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. Судя по всему, Бруклин окончательно забыл свои двухлетние отношения с актрисой Хлоей Морец, которой очень симпатизировала Виктория Бекхэм, а Мэдисон – продолжительные отношения с Джеком Гилински. Как подтверждение этому, пара отдыхала в компании мамы Бэкхема. Влюбленные пообедали в ресторане вместе с Викторией и ее друзьями и затем отправились на шопинг.