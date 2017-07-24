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    24 июля 2017

    Все очень серьезно: Бруклин Бекхэм познакомил новую девушку с мамой

    Сердце старшего из сыновей Дэвида и Виктории Бэкхем снова несвободно.

    Зарубежная пресса регулярно рассказывает о новых романах одного из самых завидных женихов Англии, но подтвердился лишь один – Бруклин Бэкхем встречается с 18-летней певицей, звездой YouTube Мэдисон Бир.

    Бруклин Бэкхем и Мэдисон БирФОТОGetty

    Новую пару впервые заметили еще весной на фестивале Coachella в компании друзей. В самом начале лета их видели вместе в Лондоне, затем на концерте в Калифорнии и вот новый выход - в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. Судя по всему, Бруклин окончательно забыл свои двухлетние отношения с актрисой Хлоей Морец, которой очень симпатизировала Виктория Бекхэм, а Мэдисон – продолжительные отношения с Джеком Гилински. Как подтверждение этому, пара отдыхала в компании мамы Бэкхема. Влюбленные пообедали в ресторане вместе с Викторией и ее друзьями и затем отправились на шопинг.

    Бруклин Бэкхем и Мэдисон БирФОТОLegion-media.ru

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