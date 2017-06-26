Все о романе Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски

О романе Дженнифер и Даррена Аронофски стало известно еще в сентябре прошлого года, когда режиссер пригласил Лоуренс на главную роль в своем новом фильме «Мама», который выйдет на большие экраны осенью этого года. Однако актриса и режиссер до сих пор официально не подтвердили отношения и продолжают скрываться от фотографов, которые то и дело застают за поцелуями.

Вчера, например, пару видели у ресторана Nobu в Калифорнии: сначала из машины вышла Дженнифер, держа в руках свою собаку Пиппи, а затем и Даррен в сопровождении охраны.