Все о романе Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски

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Почему самая высокооплачиваемая актриса Голливуда и известный режиссер скрывают свои отношения?
О романе Дженнифер и Даррена Аронофски стало известно еще в сентябре прошлого года, когда режиссер пригласил Лоуренс на главную роль в своем новом фильме «Мама», который выйдет на большие экраны осенью этого года. Однако актриса и режиссер до сих пор официально не подтвердили отношения и продолжают скрываться от фотографов, которые то и дело застают за поцелуями.
Вчера, например, пару видели у ресторана Nobu в Калифорнии: сначала из машины вышла Дженнифер, держа в руках свою собаку Пиппи, а затем и Даррен в сопровождении охраны.
Как сообщают источники, близкие к влюбленным, они провели весь вечер вдвоем, пили вино, разговаривали и смеялись.
«Дженнифер счастлива в отношениях с Дарреном — с ней рядом должен быть именно такой человек, ведь она сама очень зрелая для своего возраста. К тому же у них много общего», — добавили инсайдеры.
Постер к фильму "Мама"
Напомним, Аронофски старше своей возлюбленной на 22 года. Впервые их заметили вместе в августе прошлого года, когда они ужинали в одном из ресторанов Бруклина, с тех пор пара не расстается. Говорят, недавно Джен даже переехала в особняк режиссера, так что вполне возможно, что официальный выход вместе они берегут для премьеры новой картины Аронофски.
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