Все на воздух: семейство Бекхэмов собирается переехать жить на природу

Устав от светской суеты, многие известные люди уезжают прочь из больших городов. Как сообщают многие западные СМИ, подобным образом планируют поступить и Дэвид и Виктория Бекхэм. Недавно стало известно, что для своей большой семьи они присмотрели просторный загородный дом – правда, сейчас он находится не в идеальном состоянии: на все необходимые усовершенствования планируется потратить до 5 миллионов евро. Но это стоит того: на огромной территории помимо особняка есть даже прекрасный яблоневый сад. Как признается сам Дэвид Бекхэм, он давно планировал переехать жить загород: ему нравится заниматься рыбалкой, а в свободные вечера футболист мечтает заходить в тихий паб, чтобы отлично там проводить время.