Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя Высокой моды сезон весна-лето 2017
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Все на воздух: семейство Бекхэмов собирается переехать жить на природу

Одна из самых знаменитых семей в шоу-бизнесе планирует переехать в большой загородный дом

Устав от светской суеты, многие известные люди уезжают прочь из больших городов. Как сообщают многие западные СМИ, подобным образом планируют поступить и Дэвид и Виктория Бекхэм. Недавно стало известно, что для своей большой семьи они присмотрели просторный загородный дом – правда, сейчас он находится не в идеальном состоянии: на все необходимые усовершенствования планируется потратить до 5 миллионов евро. Но это стоит того: на огромной территории помимо особняка есть даже прекрасный яблоневый сад. Как признается сам Дэвид Бекхэм, он давно планировал переехать жить загород: ему нравится заниматься рыбалкой, а в свободные вечера футболист мечтает заходить в тихий паб, чтобы отлично там проводить время.

Все на воздух: семейство Бекхэмов собирается переехать жить на природу

Неподалеку от звездной четы находятся дома других знаменитостей: Бекхэмы смогут ходить в гости к Кейт Мосс, Хью Гранту, Кейт Уинслет и даже к бывшему премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону.

Материалы по темам

Джейн Фонда рассталась с женихом после 8 лет отношенийКейт Миддлтон рассказала о том, каково это — быть принцессой

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиДэвид Бекхэм - джентльмен в любой ситуации
НовостиСамые трогательные объятия звезд
НовостиАмериканские СМИ: бизнес Виктории Бекхэм на грани разорения
НовостиКак звезды отметили Новый год

ELLE рекомендует

ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры
Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин продолжают общаться после развода

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.