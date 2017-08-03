Все, что известно о романе Танцующего миллионера и вице-Мисс Вселенной-2015

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки и его жена Джорджия Габриэле были одной из самых популярных пар Instagram: видео с их зажигательными танцами набирали миллионы просмотров. В июле СМИ заподозрили, что супруги расстались — на страницах больше не было совместных фотографий, а Вакки стали замечать в Майами в компании другой девушки. На днях Джанлука подтвердил, что встречается с вице-Мисс Вселенной- 2015 Ариадной Гутьеррес.



Роман миллионера и модели начался примерно полтора месяца назад. Где познакомились итальянец и колумбийка — неизвестно, но 49-летний предприниматель точно знал о Гутьеррес раньше, ведь Ариадна не просто обладательница звания одной из самых красивых женщин планеты. На конкурсе «Мисс Вселенная-2015» 23-летнюю модель по ошибке ведущего шоу Стива Харви сначала назвали победительницей конкурса, но затем корону отдали филиппинке Пие Алонсо, а Ариадне Гутьеррес пришлось довольствоваться званием первой вице-Мисс.

Как и предыдущая возлюбленная Танцующего миллионера, Гутьеррес значительно моложе 49-летнего Вакки — их разница в возрасте составляет 26 лет. Габриэле же младше своего экс-возлюбленного на 18 лет.