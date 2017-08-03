Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    03 августа 2017

    Все, что известно о романе Танцующего миллионера и вице-Мисс Вселенной-2015

    Новая звездная пара: 49-летний Джанлука Вакки и 23-летняя Ариадна Гутьеррес

    Итальянский предприниматель Джанлука Вакки и его жена Джорджия Габриэле были одной из самых популярных пар Instagram: видео с их зажигательными танцами набирали миллионы просмотров. В июле СМИ заподозрили, что супруги расстались — на страницах больше не было совместных фотографий, а Вакки стали замечать в Майами в компании другой девушки. На днях Джанлука подтвердил, что встречается с вице-Мисс Вселенной- 2015 Ариадной Гутьеррес.


    Роман миллионера и модели начался примерно полтора месяца назад. Где познакомились итальянец и колумбийка — неизвестно, но 49-летний предприниматель точно знал о Гутьеррес раньше, ведь Ариадна не просто обладательница звания одной из самых красивых женщин планеты. На конкурсе «Мисс Вселенная-2015» 23-летнюю модель по ошибке ведущего шоу Стива Харви сначала назвали победительницей конкурса, но затем корону отдали филиппинке Пие Алонсо, а Ариадне Гутьеррес пришлось довольствоваться званием первой вице-Мисс.

    Как и предыдущая возлюбленная Танцующего миллионера, Гутьеррес значительно моложе 49-летнего Вакки — их разница в возрасте составляет 26 лет. Габриэле же младше своего экс-возлюбленного на 18 лет.

    Сейчас Джанлука и Ариадна отдыхают вместе в районе Майами и публикуют в соцсетях летние кадры с прогулок на яхте и снимки, сделанные во время романтических ужинов в ресторане.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз