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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 июля 2017

    Возлюбленный Пэрис Хилтон сделал татуировку в ее честь

    Крис Зилка сделал необычный сюрприз своей девушке

    О многочисленных романах светской звезды «нулевых» Пэрис Хилтон ходят легенды. Но, кажется, 36-летняя наследница многомиллионного состояния наконец-то нашла своего идеального мужчину. Полгода назад Пэрис впервые представила общественности нового бойфренда — 32-летнего актера Криса Зилку, заявив, что безумно влюблена в него и готова к семье и детям. А недавно, по сообщениям инсайдеров, возлюбленный сделал Хилтон предложение.

    Пэрис Хилтон и Крис Зилка

    И хотя пара пока не подтвердила информацию о скорой свадьбе, их отношения развиваются стремительно. Вчера, например, Пэрис выложила в свой Instagram фото с татуировкой, которую сделал Крис. В честь избранницы актер набил на предплечье ее имя шрифтом в стиле мультфильмов Диснея.

    «Я самая счастливая девушка! Моя любовь удивила меня, сделав татуировку. Он сказал, что рядом со мной — самое волшебное место на земле, и он наконец-то нашел свою принцессу», — написала Пэрис под постом.

    Напомним, что со своим женихом Пэрис знакома уже шесть лет лет, но их дружба переросла в романтичные отношения лишь недавно. До этого Хилтон год встречалась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом.

    Пэрис Хилтон и Крис Зилка

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