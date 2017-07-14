Возлюбленный Пэрис Хилтон сделал татуировку в ее честь

О многочисленных романах светской звезды «нулевых» Пэрис Хилтон ходят легенды. Но, кажется, 36-летняя наследница многомиллионного состояния наконец-то нашла своего идеального мужчину. Полгода назад Пэрис впервые представила общественности нового бойфренда — 32-летнего актера Криса Зилку, заявив, что безумно влюблена в него и готова к семье и детям. А недавно, по сообщениям инсайдеров, возлюбленный сделал Хилтон предложение.

И хотя пара пока не подтвердила информацию о скорой свадьбе, их отношения развиваются стремительно. Вчера, например, Пэрис выложила в свой Instagram фото с татуировкой, которую сделал Крис. В честь избранницы актер набил на предплечье ее имя шрифтом в стиле мультфильмов Диснея.

«Я самая счастливая девушка! Моя любовь удивила меня, сделав татуировку. Он сказал, что рядом со мной — самое волшебное место на земле, и он наконец-то нашел свою принцессу», — написала Пэрис под постом.