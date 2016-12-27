Возлюбленный Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Вслед за знаменитостями, которые в течение всего вчерашнего дня публиковали в социальных сетях слова восхищения в адрес безвременно ушедшего Джорджа Майкла, пару часов назад возлюбленный музыканта Фади Фаваз также написал в своем твиттере трогательное послание, адресованное исполнителю: «Это Рождество навсегда останется в моей памяти. Я нашел своего партнера мертвым… мирно лежащим в постели. Я никогда не перестану скучать по тебе».

Помимо этого Фаваз поменял картинку своего профиля и установил фотографию, где он нежно целует Джорджа Майкла в щеку, сопроводив этот снимок подписью: «Я никогда не перестану скучать по тебе».