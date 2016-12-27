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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Возлюбленный Джорджа Майкла прокомментировал смерть певца

Фади Фаваз опубликовал трогательное послание исполнителю

Вслед за знаменитостями, которые в течение всего вчерашнего дня публиковали в социальных сетях слова восхищения в адрес безвременно ушедшего Джорджа Майкла, пару часов назад возлюбленный музыканта Фади Фаваз также написал в своем твиттере трогательное послание, адресованное исполнителю: «Это Рождество навсегда останется в моей памяти. Я нашел своего партнера мертвым… мирно лежащим в постели. Я никогда не перестану скучать по тебе».

Помимо этого Фаваз поменял картинку своего профиля и установил фотографию, где он нежно целует Джорджа Майкла в щеку, сопроводив этот снимок подписью: «Я никогда не перестану скучать по тебе».

Фади Фаваз и Джордж Майкл

Фади Фаваз и Джордж Майкл

Напомним, что музыкант и стилист-парикмахер Фади Фаваз начали встречаться 5 лет назад. До этого исполнитель в течении 15 лет состоял в отношениях со спортсменом Кенни Госсом, с которым расстался в 2010 году.


Фади Фаваз и Джордж Майкл

Фади Фаваз и Джордж Майкл

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