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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

Возлюбленный Бритни Спирс использует ее ради пиара

Друзья певицы настроены против Сэма Асгари

Вопреки слухам о том, что новый возлюбленный Бритни Спирс переехал жить в ее дом в Лос-Анджелесе, источники, близкие к исполнительнице, заявляют, что на самом деле 35-летняя певица не торопится переводить свои отношения с Сэмом Асгари на новый уровень: «Все вокруг стараются отговорить Бритни от этого поступка по одной простой причине — никто не доверяет ее новому бойфренду. Посудите сами: чего ждать от человека, который сразу же после первого свидания начал публиковать совместные фотографии со звездой? Семья Бритни считает, что он старается прославиться за ее счет», — сообщает инсайдер.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Напомним, что Спирс и Асгари познакомились в октябре прошлого года на съемках ее клипа Slumber Party, где 23-летний иранец исполнял одну из эпизодических ролей. Стоит отметить, что до этого времени Сэм работал тренером в одном из фитнес-клубов Лос-Анджелеса и встречался с одной из моделей «Плейбоя», которую оставил без объяснения причин сразу после встречи с исполнительницей.

В свою очередь, Спирс рассталась со своим теперь уже бывшим возлюбленным, телепродюсером Чарли Эберсолом, в июне 2015 года, после 8 месяцев отношений. По слухам, певица очень хотела выйти замуж за бойфренда и намекала на то, что не против родить от него ребенка. Эберсол решил, что пока не готов к столь серьезному шагу, и бросил Бритни. Кроме того, по сообщениям инсайдеров, продюсер крайне болезненно воспринимал тот факт, что Спирс до сих пор находится под присмотром государства, так как представители власти не совсем уверены в психической стабильности звезды.


Бритни Спирс и Чарли Эберсол, май 2015

Бритни Спирс и Чарли Эберсол, май 2015

ФОТОGetty Images
Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари

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