Во сколько обойдется развод Брэду Питту и Анджелине Джоли?

Невзирая на заявление экс-супругов Джоли-Питт о том, что отныне они будут действовать «единым фронтом», решая в суде вопрос об опеке над шестью детьми, бракоразводный процесс еще очень не скоро придет к финальной точке, сообщил эксперт по делам опеки Келли Чан Рикерт. По мнению адвоката, из-за сложного решения об опеке суд продлится еще по меньшей мере год и обойдется звездной чете в круглую семизначную сумму. «Анджелина и Брэд будут решать с судьей вопросы, касающиеся детей, вплоть ‪до 31 декабря 2017 года‬», — заключил эксперт по разводам.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

«Огромным плюсом для Анджелины и Брэда является соглашение о том, что все вопросы в суде будут решаться в частном порядке, без огласки, — комментирует Келли. — Такой способ разрешения споров самый лучший, однако и самый затратный. Помимо расходов на персональных адвокатов — $ 1250 в час за услуги Лэнса Шпигеля (адвокат Питта) и Лоры Вассер (адвокат Джоли) — бывшие супруги тратят $ 450 в час за работу судьи Джона Одеркирка, ведущего их дело». В случае разрешения спорных моментов месячные судебные издержки пары составят порядка $ 500 000, а весь бракоразводный процесс может вылиться в сумму около $ 6 миллионов.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Что касается разрешения вопроса опекунства, то Джоли и Питт абсолютно наравных, считает эксперт. «Закон полностью на стороне Питта. Анджелина Джоли не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет. Она не может сначала впустить его в жизнь детей, а потом выгнать. У него ровным счетом такие же права быть родителем, как и у нее», — пояснил Рикерт.