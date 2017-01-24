Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 января 2017

Во сколько обойдется развод Брэду Питту и Анджелине Джоли?

Эксперт по разводам дал оценку самому скандальному судебному процессу в Голливуде

Невзирая на заявление экс-супругов Джоли-Питт о том, что отныне они будут действовать «единым фронтом», решая в суде вопрос об опеке над шестью детьми, бракоразводный процесс еще очень не скоро придет к финальной точке, сообщил эксперт по делам опеки Келли Чан Рикерт. По мнению адвоката, из-за сложного решения об опеке суд продлится еще по меньшей мере год и обойдется звездной чете в круглую семизначную сумму. «Анджелина и Брэд будут решать с судьей вопросы, касающиеся детей, вплоть ‪до 31 декабря 2017 года‬», — заключил эксперт по разводам.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

«Огромным плюсом для Анджелины и Брэда является соглашение о том, что все вопросы в суде будут решаться в частном порядке, без огласки, — комментирует Келли. — Такой способ разрешения споров самый лучший, однако и самый затратный. Помимо расходов на персональных адвокатов — $ 1250 в час за услуги Лэнса Шпигеля (адвокат Питта) и Лоры Вассер (адвокат Джоли) — бывшие супруги тратят $ 450 в час за работу судьи Джона Одеркирка, ведущего их дело». В случае разрешения спорных моментов месячные судебные издержки пары составят порядка $ 500 000, а весь бракоразводный процесс может вылиться в сумму около $ 6 миллионов.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Брэд Питт и Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Что касается разрешения вопроса опекунства, то Джоли и Питт абсолютно наравных, считает эксперт. «Закон полностью на стороне Питта. Анджелина Джоли не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет. Она не может сначала впустить его в жизнь детей, а потом выгнать. У него ровным счетом такие же права быть родителем, как и у нее», — пояснил Рикерт.

Брэд Питт с близнецами Вивьен и Ноксом

Брэд Питт с близнецами Вивьен и Ноксом

Материалы по темам

Американские СМИ: Бен Фостер и Лора Препон ждут первенцаИванка Трамп: все о дочери президента США

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиАмериканские СМИ: Бен Фостер и Лора Препон ждут первенца
НовостиКейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA
Новости51-летний режиссер Сэм Мендес женился
НовостиСМИ: Блейк Шелтон сделает предложение Гвен Стефани на шоу «Голос»

ELLE рекомендует

Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
Практика50 самых ярких образов мужской Недели моды в Париже
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Анджелина Джоли возмущена тем, что Голливуд поддержал Брэда Питта

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.