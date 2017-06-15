Внуки знаменитостей, которые очень на них похожи

Полная версия
Потомки легендарных секс-символов прошлого столетия
То, что дети знаменитостей зачастую идут по стопам своих родителей, — известный факт. А можно ли сказать то же про внуков и внучек культовых личностей? ELLE решил ответить на этот вопрос, а также выяснить, насколько похожи потомки звезд прошлого века на своих бабушек и дедушек.
Внучка Грейс Келли и князя Ренье III
От своей бабушки — легендарной голливудской дивы Грейс Келли — Шарлотте достались аристократические черты лица и невероятная женственность. Что же касается деда, князя Ренье III, то от него Казираги унаследовала симпатию к представителям актерской профессии: Шарлотта в течение четырех лет состояла в фактическом браке с Гадом Эльмалехом, в союзе с которым у внучки кинодивы родился сын Рафаэль.
Внуки Джона и Жаклин Кеннеди
Внучки 35-го президента Америки и его жены, как истинные Кеннеди, получили блестящее образование. Старшая — Роуз — закончила Гарвард и пробует свои силы в кино, Татьяна получила диплом Йельского университета и занимается журналистикой. Что же касается их брата Джона, то он по примеру своего знаменитого деда решил пойти в политику.
Внучка Элвиса и Присциллы Пресли
Внучка короля рок-н-ролла решила не идти проторенной тропой и начала строить карьеру в кино, а не в музыкальной индустрии. На данный момент в послужном списке Райли эпизодическая роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», а также номинация на «Золотой глобус» за ее работу в сериале «Девушка по вызову».
Внучка Алена и Натали Делон
Внучка секс-символа 60-х действительно невероятно похожа на своего легендарного деда,и стоит ли говорить о том, что этот факт помог Элисон сделать блестящую модельную карьеру,. А в прошлом году девушка дебютировала на экране в фильме «Неоновый ангел» — причем сразу в главной роли.
Внучка Одри Хепберн и Мела Феррера
Эмма осталась равнодушна к актерской профессии, но с детства проявляла интерес к рисованию, поэтому отец девочки, старший сын легендарной Одри Хепберн, отправил дочь учиться в Академию искусств во Флоренцию. Когда мисс Феррер повзрослела, ее внешность не могла не привлечь внимания представителей модельных агентств, и девушка начала штурмовать фэшн-Олимп.
Внучка Брижит Бардо и Жака Шарье
Некогда дебютировав на театральных подмостках, Анна смогла стать довольно успешной актрисой у себя на родине, во Франции. Правда, до масштабов ее бабушки Брижит Бардо, мировой звезды, девушке еще далеко.
Внук Боба и Сары Дилан
Как и большинство потомков знаменитостей, Леви не отказывает себе в удовольствии принять приглашение в различных фотосъемках в качестве приглашенной звезды. Но, как и его дед, Дилан-младший грезит о сцене и музыкальной карьере.
Внуки Боба Марли
Боб Марли обожал женщин примерно так же сильно, как и музыку. Поэтому неудивительно, что у музыканта было 11 детей — и только пятеро из них от законной супруги. Количество внуков, которые носят фамилию легендарного регги-музыканта, подсчитать крайне сложно, хотя трое из них уже могут похвастаться первыми значительными достижениями: Нико стал профессиональным игроком в американский футбол, Скип записал совместную песню с Кэти Перри, а Села делает успехи в модельном бизнесе.
Внучка Пабло Пикассо
Неудивительно, что внучка величайшего художника XX века решила связать свою жизнь с искусством. Правда, в отличие от деда, Диана не создает полотна, а оценивает работу мастеров — Пикассо работает с известными аукционными домами, а также организует художественные выставки по всему миру.
Спецпроекты