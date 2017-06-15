Внуки знаменитостей, которые очень на них похожи

То, что дети знаменитостей зачастую идут по стопам своих родителей, — известный факт. А можно ли сказать то же про внуков и внучек культовых личностей? ELLE решил ответить на этот вопрос, а также выяснить, насколько похожи потомки звезд прошлого века на своих бабушек и дедушек.

Шарлотта Казираги

Внучка Грейс Келли и князя Ренье III

От своей бабушки — легендарной голливудской дивы Грейс Келли — Шарлотте достались аристократические черты лица и невероятная женственность. Что же касается деда, князя Ренье III, то от него Казираги унаследовала симпатию к представителям актерской профессии: Шарлотта в течение четырех лет состояла в фактическом браке с Гадом Эльмалехом, в союзе с которым у внучки кинодивы родился сын Рафаэль.

ФОТО Getty, Rex

Роуз, Татьяна и Джон Шлоссберг

Внуки Джона и Жаклин Кеннеди

Внучки 35-го президента Америки и его жены, как истинные Кеннеди, получили блестящее образование. Старшая — Роуз — закончила Гарвард и пробует свои силы в кино, Татьяна получила диплом Йельского университета и занимается журналистикой. Что же касается их брата Джона, то он по примеру своего знаменитого деда решил пойти в политику.



Райли Кио

Внучка Элвиса и Присциллы Пресли

Внучка короля рок-н-ролла решила не идти проторенной тропой и начала строить карьеру в кино, а не в музыкальной индустрии. На данный момент в послужном списке Райли эпизодическая роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», а также номинация на «Золотой глобус» за ее работу в сериале «Девушка по вызову».

Элисон Ле Борж

Внучка Алена и Натали Делон

Внучка секс-символа 60-х действительно невероятно похожа на своего легендарного деда,и стоит ли говорить о том, что этот факт помог Элисон сделать блестящую модельную карьеру,. А в прошлом году девушка дебютировала на экране в фильме «Неоновый ангел» — причем сразу в главной роли.

Эмма Феррер

Внучка Одри Хепберн и Мела Феррера

Эмма осталась равнодушна к актерской профессии, но с детства проявляла интерес к рисованию, поэтому отец девочки, старший сын легендарной Одри Хепберн, отправил дочь учиться в Академию искусств во Флоренцию. Когда мисс Феррер повзрослела, ее внешность не могла не привлечь внимания представителей модельных агентств, и девушка начала штурмовать фэшн-Олимп.

Анна Шарье

Внучка Брижит Бардо и Жака Шарье

Некогда дебютировав на театральных подмостках, Анна смогла стать довольно успешной актрисой у себя на родине, во Франции. Правда, до масштабов ее бабушки Брижит Бардо, мировой звезды, девушке еще далеко.

Леви Дилан

Внук Боба и Сары Дилан

Как и большинство потомков знаменитостей, Леви не отказывает себе в удовольствии принять приглашение в различных фотосъемках в качестве приглашенной звезды. Но, как и его дед, Дилан-младший грезит о сцене и музыкальной карьере.

Села, Скип и Нико Марли

Внуки Боба Марли

Боб Марли обожал женщин примерно так же сильно, как и музыку. Поэтому неудивительно, что у музыканта было 11 детей — и только пятеро из них от законной супруги. Количество внуков, которые носят фамилию легендарного регги-музыканта, подсчитать крайне сложно, хотя трое из них уже могут похвастаться первыми значительными достижениями: Нико стал профессиональным игроком в американский футбол, Скип записал совместную песню с Кэти Перри, а Села делает успехи в модельном бизнесе.

Диана Пикассо

Внучка Пабло Пикассо