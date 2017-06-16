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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Вне игры: самые красивые жены и подруги известных футболистов

Женщины самых высокооплачиваемых звезд мирового футбола

Завтра в Санкт-Петербурге состоится открытие главного спортивного события лета — Кубка конфедераций. Этот турнир — своеобразная генеральная репетиция перед Чемпионатом мира, на которую съезжаются все национальные сборные. Так что с 17 июня по 2 июля в городах России то и дело будут появляться знаменитые футболисты — например, Криштиану Роналду, который, как сообщают его представители, прилетит со своей новой девушкой Джорджиной Родригес. ELLE напоминает и о других красотках, в которых влюблены самые высокооплачиваемые звезды мирового футбола.

Джорджина Родригес — девушка Криштиану Роналду

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Почетное место подруги Криштиану Роналду в этом году официально заняла 22-летняя Джорджина Родригес. До встречи с известным португальским футболистом она работала консультантом в магазине Gucci и, однажды попав за кулисы показа Dolce & Gabbana, познакомилась с Роналду. Впервые пара вышла в свет вместе на церемонии награждения футболиста «Золотым мячом» в январе этого года — тогда Джорджина и Криштиану появились за руку с сыном футболиста и выглядели как настоящая семья. Теперь же весь мир говорит о том, что девушка беременна.

Антонелла Рокуццо — невеста Лионеля Месси

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Лучший бомбардир в истории Барселоны и Аргентины Месси и его 29-летняя возлюбленная красавица Антонелла Рокуццо знакомы с детства. Они вместе уже почти 10 лет, однако долгое время пара не хотела связывать себя узами брака, хотя 4 года назад у них родился сын Тиаго, а в прошлом году — сын Матео. А неделю назад футболист объявил, что они с Антонеллой решили пожениться — свадьба состоится в родном городе влюбленных в конце июня.

Шакира – возлюбленная Жерара Пике

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

До встречи с центральным защитником клуба «Барселона» Шакира 11 лет была в отношениях с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа. Однако, когда встретила Жерара, поспешила расстаться с возлюбленным. Певица и футболист познакомились во время съемок клипа на песню Waka Waka, которая стала гимном Чемпионата мира по футболу-2010. У них сразу же завязался роман, который они скрывали почти год, после чего Шакира заявила об отношениях в своем Instagram, выложив совместное фото с Пике. В 2013-м году у них родился первенец, сын Милан, а в 2015-м году на свет появился сын Саша. Теперь же влюбленные планируют свадьбу, хотя ранее говорили, что не верят в силу официальных документов.

Пилар Рубио — возлюбленная Серхио Рамоса

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Эта история любви напоминает кино: один из самых знаменитых футболистов испанской сборной Серхио Рамос считается на родине настоящим секс-символом и мужчиной мечты. Профессиональная встреча с журналисткой Пилар Рубио обернулась головокружительным романом. Влюбленным не помешала даже разница в возрасте — Пилар старше футболиста на 8 лет. Сегодня пара воспитывает двоих детей.

Виктория Варга – возлюбленная Грациано Пелле

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Виктория Варга и итальянский футболист Грациано Пелле познакомились пять лет назад. Футболист совершенно случайно наткнулся на страничку будущей возлюбленной на Facebook и решил написать ей. Онлайн-знакомство очень быстро переросло в романтические отношения. Пелле и Варга не расстаются ни на минуту — поговаривают, что дело идет к свадьбе.

Ана Иванович — жена Бастиана Швайнштайгера

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Полузащитник сборной Германии и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер и сербская теннисистка Ана Иванович встречаются с 2014 года. Отношения пары развивались стремительно: в феврале прошлого года спортсмены объявили о помолвке. Пышная свадьба состоялась через полгода, теперь же все спортивные таблоиды говорят о том, что скоро у супругов родится первенец.

Бруна Маркезини — девушка Неймара

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

В 19 лет бразильский нападающий стал отцом, но с матерью своего сына прожил недолго. Сейчас у него новый роман — футболист встречается с бразильской моделью и актрисой Бруной Маркезини. Молодые люди не расстаются и с удовольствием делятся романтичными фотографиями в соцсетях.

Анна Левандовска — жена Роберта Левандовски

самые красивые жены и подруги известных футболистов
самые красивые жены и подруги известных футболистов

Эту пару называют польскими Бекхэмами — настолько знамениты они на родине. Нападающий «Баварии» и главная звезда неожиданно вышедшей в плей-офф польской сборной женился на чемпионке мира по карате. Спортивная семья очень открыта для медиа — они часто дают интервью, с удовольствием появляются на публике и считаются самой модной парой Польши.

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