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    08 августа 2017

    Вместе и счастливы: редкий совместный выход Райана Гослинга и Евы Мендес

    Самая загадочная пара Голливуда на свидании в Диснейленде

    Несмотря на то, что все таблоиды мира твердят о напряженных отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес, одна из самых скрытных пар Голливуда то и дело опровергает слухи. Вот, например, вчера влюбленных заметили в Диснейленде в компании друзей и двух охранников: они катались на аттракционах, ели мороженое и леденцы и не выпускали друг друга из объятий, а позже купили сувениры детям и отправились домой.

    Райан Гослинг и Ева МендесФОТОLegion Media
    Райан Гослинг и Ева Мендес

    Примечательно, что когда в 2011 году Райана и Еву впервые заметили вместе, они тоже гуляли по Диснейленду. Похоже, это место действительно много значит для них. Поклонники пары отметили, что они выглядят прекрасно: Ева и Райан в отличной форме и, кажется, очень счастливы. К тому же пара выбрала почти одинаковые образы для прогулки: Гослинг появился в толстовке, брюках и бейсболке, а Мендес предпочла джинсы, свитер, открывающий одно плечо, и бейсболку Chicago Bulls.

    Райан Гослинг и Ева Мендес
    Райан Гослинг и Ева Мендес

    Напомним, роман актеров начался в 2011 году, в 2014-м у пары родилась дочь Эсмеральда, а спустя два года — дочь Амада.

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