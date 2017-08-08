Вместе и счастливы: редкий совместный выход Райана Гослинга и Евы Мендес

Несмотря на то, что все таблоиды мира твердят о напряженных отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес, одна из самых скрытных пар Голливуда то и дело опровергает слухи. Вот, например, вчера влюбленных заметили в Диснейленде в компании друзей и двух охранников: они катались на аттракционах, ели мороженое и леденцы и не выпускали друг друга из объятий, а позже купили сувениры детям и отправились домой.

ФОТО Legion Media

Примечательно, что когда в 2011 году Райана и Еву впервые заметили вместе, они тоже гуляли по Диснейленду. Похоже, это место действительно много значит для них. Поклонники пары отметили, что они выглядят прекрасно: Ева и Райан в отличной форме и, кажется, очень счастливы. К тому же пара выбрала почти одинаковые образы для прогулки: Гослинг появился в толстовке, брюках и бейсболке, а Мендес предпочла джинсы, свитер, открывающий одно плечо, и бейсболку Chicago Bulls.