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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 января 2017

Владислав Доронин готов жениться на матери своего ребенка

Молодая подруга бизнесмена и мать его ребенка — Кристина Романова, продемонстировала подписчикам роскошное помолвочное кольцо

Вчера 54-летний российский миллиардер Владислав Доронин и его 23-летняя подруга, модель Кристина Романова, отпраздновали первый день рождения их совместного ребенка. Малышка Жасмин появилась на свет ровно год назад в одной из элитных клиник Майами. «Моему ангелу сегодня годик, не могу поверить», - написала в своем Instagram по этому поводу молодая мама.

Неделей раньше Кристина Романова опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант на нем ошеломил подписчиков. Похоже, что спустя год после рождения ребенка Владислав Доронин созрел для женитьбы.

Этот брак для него станет вторым официальным. С первой супругой олигарх прожил 20 лет и имеет от нее дочь Екатерину. После развода с женой Доронин некоторое время встречался с шведской моделью Карен Шонбахлер, а в 2008 году завел роман с супермоделью Наоми Кэмпбелл, о котором гудели все таблоиды мира. Их гражданский брак продержался пять лет, но в 2012 году они расстались. В 2013 году у Владислава появилась новая возлюбленная — китайская топ-модель Ло Цзылинь. А в 2015 году Владислав начал встречаться с моделью из Волгограда Кристиной Романовой.

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