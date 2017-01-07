Владислав Доронин готов жениться на матери своего ребенка

Вчера 54-летний российский миллиардер Владислав Доронин и его 23-летняя подруга, модель Кристина Романова, отпраздновали первый день рождения их совместного ребенка. Малышка Жасмин появилась на свет ровно год назад в одной из элитных клиник Майами. «Моему ангелу сегодня годик, не могу поверить», - написала в своем Instagram по этому поводу молодая мама.

Этот брак для него станет вторым официальным. С первой супругой олигарх прожил 20 лет и имеет от нее дочь Екатерину. После развода с женой Доронин некоторое время встречался с шведской моделью Карен Шонбахлер, а в 2008 году завел роман с супермоделью Наоми Кэмпбелл, о котором гудели все таблоиды мира. Их гражданский брак продержался пять лет, но в 2012 году они расстались. В 2013 году у Владислава появилась новая возлюбленная — китайская топ-модель Ло Цзылинь. А в 2015 году Владислав начал встречаться с моделью из Волгограда Кристиной Романовой.