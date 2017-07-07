Владимир Путин встретился с Дональдом и Меланией Трамп

Сегодня лидеры 20 стран встретились на саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого состоялось долгожданное знакомство Дональда Трампа и Владимира Путина. Несмотря на весьма ограниченное время встречи, президенты успели обсудить насущные проблемы и трижды пожали друг другу руки.

ФОТО East News

Удалось познакомиться с лидером России и первой леди США - Мелании Трамп. Она не смогла присутствовать на большей части официальных собраний из-за митинга антиглобалистов, однако позже все же прибыла на встречу.

Мелания Трамп и Владимир Путин ФОТО East News

ФОТО East News