Владимир Путин встретился с Дональдом и Меланией Трамп

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Лидеры США и России познакомились на саммите G20 в Гамбурге
Сегодня лидеры 20 стран встретились на саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого состоялось долгожданное знакомство Дональда Трампа и Владимира Путина. Несмотря на весьма ограниченное время встречи, президенты успели обсудить насущные проблемы и трижды пожали друг другу руки.
Удалось познакомиться с лидером России и первой леди США - Мелании Трамп. Она не смогла присутствовать на большей части официальных собраний из-за митинга антиглобалистов, однако позже все же прибыла на встречу.
Мелания Трамп и Владимир ПутинФОТО
Мелания появилась в женственном белом платье с бахромой в стиле 20-х годов и классических лодочках. Владимир Владимирович и первая леди обменялись парой фраз и, как отметили немецкие СМИ, произвели друг на друга приятное впечатление.