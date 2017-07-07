Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Владимир Путин встретился с Дональдом и Меланией Трамп

    Лидеры США и России познакомились на саммите G20 в Гамбурге

    Сегодня лидеры 20 стран встретились на саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого состоялось долгожданное знакомство Дональда Трампа и Владимира Путина. Несмотря на весьма ограниченное время встречи, президенты успели обсудить насущные проблемы и трижды пожали друг другу руки.

    Дональд и Мелания ТрампФОТОEast News

    Удалось познакомиться с лидером России и первой леди США - Мелании Трамп. Она не смогла присутствовать на большей части официальных собраний из-за митинга антиглобалистов, однако позже все же прибыла на встречу.

    Мелания Трамп и Владимир Путин

    Мелания Трамп и Владимир Путин

    ФОТОEast News
    Мелания Трамп и Владимир ПутинФОТОEast News

    Мелания появилась в женственном белом платье с бахромой в стиле 20-х годов и классических лодочках. Владимир Владимирович и первая леди обменялись парой фраз и, как отметили немецкие СМИ, произвели друг на друга приятное впечатление.

    Дональд и Мелания Трамп

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз