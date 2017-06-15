Владимир Путин признался, что стал дедом во второй раз

В эти минуты идет «Прямая линия» с Владимиром Путином. В этот раз президент РФ был необычайно откровенен — Владимир Владимирович рассказал что, у него уже есть двое внуков.

«Мои дети живут в России, и внуки у меня есть. Они живут нормальной жизнью, не лезут в политику», — пояснил Владимир Владимирович. По словам Путина, один из его внуков уже ходит в детский сад, а другой лишь недавно родился.

Также 64-летний политик заявил, что не хочет называть их имя и возраст. «Прошу понять меня правильно и отнестись со вниманием к этой позиции. Не хочу, чтобы они росли «принцами крови».