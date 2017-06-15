Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Владимир Путин признался, что стал дедом во второй раз

В ходе «Прямой линии» президент РФ в этот раз был как никогда откровенен

В эти минуты идет «Прямая линия» с Владимиром Путином. В этот раз президент РФ был необычайно откровенен — Владимир Владимирович рассказал что, у него уже есть двое внуков.

«Мои дети живут в России, и внуки у меня есть. Они живут нормальной жизнью, не лезут в политику», — пояснил Владимир Владимирович. По словам Путина, один из его внуков уже ходит в детский сад, а другой лишь недавно родился.

Также 64-летний политик заявил, что не хочет называть их имя и возраст. «Прошу понять меня правильно и отнестись со вниманием к этой позиции. Не хочу, чтобы они росли «принцами крови».

Владимир Владимирович ПутинФОТОGetty Images

Материалы по темам

СМИ: Криштиану Роналду стал отцомФото дня: Мелания Трамп на открытии детского медицинского центраБлейк Лайвли дала откровенное интервью

ELLE проекты

Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета

Читайте также

НовостиФото дня: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр и Орландо Блум в Нью-Йорке
НовостиЛеонардо ДиКаприо вернул «Оскар»
ПутешествияКуда поехать отдыхать с ребенком: лучшие отели мира для детей
ЗвездыСелена Гомес представила новый клип

ELLE рекомендует

Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
Практика12 модных свадебных платьев-макси
ПрактикаГорячая десятка: лучшие дизайнерские спа-комплексы мира
КиноЦена успеха: Сергей Полунин в фильме «Танцовщик»

Лучшее на Elle

НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
ПрактикаКремы для лица, которые нужно взять с собой в отпуск
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиСМИ: Криштиану Роналду стал отцом
НовостиФото дня: Мелания Трамп на открытии детского медицинского центра
НовостиБлейк Лайвли дала откровенное интервью
НовостиСергей Лазарев поделился новым фото сына
НовостиДэвид Бекхэм сделал новую татуировку
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз