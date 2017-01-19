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На видео, выложенном в Instagram, малышка «играет» на рояле вместе с дедушкой, Игорем Крутым
Виктория Крутая впервые показала лицо своей дочери Дэми Роуз. Приемная дочь известного композитора и продюсера Игоря Крутого разместила видео в Instagram, в котором ее отец и Дэми Роуз сидят за роялем. Игорь Крутой наигрывает внучке мелодию «В траве сидел кузнечик», и девочка эмоционально реагирует, пытаясь танцевать. Видео Виктория подписала: «Дедушка и Дэми за клавишами».
Этот пост стал первым, где публика может видеть лицо дочери Виктории Крутой — в прежних публикациях в Instagram Дэми показывали «ограниченно». Например, в предыдущем посте с участием малышки, опубликованном две недели назад, Дэми Роуз видна со спины.
Виктория Крутая стала мамой в ноябре 2015 года. О том, что дочь известного композитора ждет ребенка, было неизвестно очень долго — новость тщательно скрывалась от СМИ. Виктория прилагала к этому все усилия: выходила в свет в свободной одежде, в Instagram размещала преимущественно селфи. Рассекретила it-girl ее мама Ольга Крутая, выложив на своей странице совместный снимок с дочерью по случаю ее дня рождения. После Виктория сама подтвердила слухи о беременности снимком и подписью в виде смайлика-младенца. Далее новость подтвердил Игорь Крутой в эфире одной из телепрограмм. Родным и близким, заявил Крутой, уже сказали покупать розовое приданое. Имя будущего первенца дочери он называть не стал, сказав лишь, что выбрано несколько вариантов.
Отцом Дэми Роуз является ресторатор Давид Беркович, за которого Виктория вышла замуж летом 2014 года. Камерная церемония прошла под Нью-Йорком, а в том же месяце пара устроила масштабное (для 400 гостей) торжество в Монако. Новость о том, что пара ждет ребенка, попала в СМИ сильно позже.
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