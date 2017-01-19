Виктория Крутая впервые показала лицо своей дочери

Виктория Крутая стала мамой в ноябре 2015 года. О том, что дочь известного композитора ждет ребенка, было неизвестно очень долго — новость тщательно скрывалась от СМИ. Виктория прилагала к этому все усилия: выходила в свет в свободной одежде, в Instagram размещала преимущественно селфи. Рассекретила it-girl ее мама Ольга Крутая, выложив на своей странице совместный снимок с дочерью по случаю ее дня рождения. После Виктория сама подтвердила слухи о беременности снимком и подписью в виде смайлика-младенца. Далее новость подтвердил Игорь Крутой в эфире одной из телепрограмм. Родным и близким, заявил Крутой, уже сказали покупать розовое приданое. Имя будущего первенца дочери он называть не стал, сказав лишь, что выбрано несколько вариантов.