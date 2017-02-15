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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Виктория Боня побывала в гостях у футболиста Фабио Каннаваро

После расставания с мужем телеведущая полностью погрузилась в работу

После своего официального расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом Виктория Боня решила полностью погрузиться в работу. В частности, несколько часов назад ведущая опубликовала в Instagram фотографию с легендарным футболистом, капитаном сборной Италии Фабио Каннаваро, с которым она встретилась специально для того, чтобы сделать эксклюзивное интервью для своего блога: «Не только безумно красивый мужчина, другого слова не подберешь, но и легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча». Фабио пригласил меня на свою территорию, в Катанию, где сейчас проходят сборы его футбольной команды, чтобы рассказать и показать, как он живет сейчас! Я проведу #ДеньсЛегендой, а подробности вы сможете увидеть у меня в блоге».

Напомним, Виктория объявила о разрыве с отцом своей дочери Анджелины в начале этого месяца. Во избежание слухов ведущая сама рассказала о расставании, опубликовав в Instagram пост, в котором честно призналась в том, что ее отношения с сыном миллиардера закончились. Стоит отметить, что Боня продолжает общаться с бывшим возлюбленным.

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