Виктория Боня побывала в гостях у футболиста Фабио Каннаваро

После своего официального расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом Виктория Боня решила полностью погрузиться в работу. В частности, несколько часов назад ведущая опубликовала в Instagram фотографию с легендарным футболистом, капитаном сборной Италии Фабио Каннаваро, с которым она встретилась специально для того, чтобы сделать эксклюзивное интервью для своего блога: «Не только безумно красивый мужчина, другого слова не подберешь, но и легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча». Фабио пригласил меня на свою территорию, в Катанию, где сейчас проходят сборы его футбольной команды, чтобы рассказать и показать, как он живет сейчас! Я проведу #ДеньсЛегендой, а подробности вы сможете увидеть у меня в блоге».