Виктория Бекхэм утверждает, что их отношения с Дэвидом по-прежнему идеальны

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Что на самом деле происходит в семье Бэкхемов?
Вчера американские СМИ сообщили, что у Дэвида Бекхэма новая возлюбленная, связь с которой он не скрывает от жены. Инсайдеры утверждают, что на одной из вечеринок, на которую бывший футболист приехал с Викторией и Бруклином, он позволил себе страстно поцеловать незнакомую женщину на глазах у всех – разумеется, после того, как супруга и сын уехали домой.
Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми.
Однако в одном из недавних интервью Виктория заверила поклонников, что у них с Дэвидом по-прежнему все прекрасно. Секрет их успешного брака, считает Бекхэм, в том, что они постоянно шутят и веселятся.
«Если бы я была такой же несчастной в жизни, как на некоторых фотографиях папарацци, мои муж и дети, наверное, не были бы такими счастливыми, какими они являются», - иронично заметила дизайнер.
По сообщениям источников, близким к паре, Виктория не хочет обращать внимания на то, что пишут в прессе, она доверяет своему мужу и знает, что он всегда был с ней честен, поэтому речи об измене не может быть.
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