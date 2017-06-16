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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 июня 2017

Виктория Бекхэм утверждает, что их отношения с Дэвидом по-прежнему идеальны

Что на самом деле происходит в семье Бэкхемов?

Вчера американские СМИ сообщили, что у Дэвида Бекхэма новая возлюбленная, связь с которой он не скрывает от жены. Инсайдеры утверждают, что на одной из вечеринок, на которую бывший футболист приехал с Викторией и Бруклином, он позволил себе страстно поцеловать незнакомую женщину на глазах у всех – разумеется, после того, как супруга и сын уехали домой.

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми.

Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм

Однако в одном из недавних интервью Виктория заверила поклонников, что у них с Дэвидом по-прежнему все прекрасно. Секрет их успешного брака, считает Бекхэм, в том, что они постоянно шутят и веселятся.

«Если бы я была такой же несчастной в жизни, как на некоторых фотографиях папарацци, мои муж и дети, наверное, не были бы такими счастливыми, какими они являются», - иронично заметила дизайнер.

Виктория и Дэвид Бекхэм

По сообщениям источников, близким к паре, Виктория не хочет обращать внимания на то, что пишут в прессе, она доверяет своему мужу и знает, что он всегда был с ней честен, поэтому речи об измене не может быть.

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