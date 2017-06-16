Виктория Бекхэм утверждает, что их отношения с Дэвидом по-прежнему идеальны

Вчера американские СМИ сообщили, что у Дэвида Бекхэма новая возлюбленная, связь с которой он не скрывает от жены. Инсайдеры утверждают, что на одной из вечеринок, на которую бывший футболист приехал с Викторией и Бруклином, он позволил себе страстно поцеловать незнакомую женщину на глазах у всех – разумеется, после того, как супруга и сын уехали домой.

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый год обсуждается тот факт, что Бекхэмы поддерживают лишь видимость идеального брака, хотя на самом деле давно встречаются с другими людьми.