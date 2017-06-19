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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Виктория Бекхэм пытается спасти брак

Дизайнер делает все, чтобы наладить отношения с мужем

На прошлой неделе стало известно, что у Дэвида Бекхэма есть тайная возлюбленная, о которой, впрочем, уже давно знает окружение бывшего футболиста. Источники, близкие к супругам, сообщают, что они не живут вместе, а лишь создают видимость идеального брака, поэтому каждый из них имеет право встречаться с другими людьми.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория никак не комментируют эту информацию, однако изо всех сил пытаются показать, что они по-прежнему влюблены друг в друга. Так, например, недавно вышло интервью с Викки, в котором она поделилась секретом удачного брака, заявив, что они с Дэвидом всегда все воспринимали с юмором. А вчера Бекхэм и дети прилетели к ней в Лос-Анджелес, где дизайнер работает над новой коллекцией одежды, чтобы отпраздновать День отца. Тем же вечером Виктория выложила в свой Instagram трогательное фото мужа с детьми, подписав его так: «Лучший папа в мире! Мы все очень любим тебя, целуем крепко!».

Похоже, что миссис Бекхэм намерена взяться за спасение брака и не собирается идти на поводу у СМИ, которые обсуждают их с Дэвидом скорый развод.

Дэвид и Виктория Бекхэм

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