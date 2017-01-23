Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике

После бешеного предновогоднего марафона многие российские знаменитости сразу же после Нового года улетели отдыхать в теплые страны. Не стала исключением и Вера Брежнева , которая сейчас проводит отпуск в Таиланде вместе с подругой. О том, как проходит ее отдых, 34-летняя певица ежедневно рапортует в Instagram.

Так, недавно опубликованное фото Веры в сексуальном черном купальнике меньше чем за сутки собрало около 200 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев. Мама двух дочек , 16-летней Сони и 7-летней Сары, находится в изумительной форме. Сама певица никогда не скрывала, что сохранять по-девичьи стройную фигуру ей помогают исключительно регулярные занятия спортом в сочетании со строгой диетой.

Также в комментариях некоторые поклонники интересовались, почему знаменитость отправилась в теплые края без дочек, вместе с которыми она часто устраивает семейные каникулы. Кроме того, были в Instagram и вопросы про личную жизнь исполнительницы: в частности, всех интересовало, когда же Вера начнет публиковать в соцсетях совместные фотографии со своим мужем, композитором Константином Меладзе.

Несмотря на то, что влюбленные поженились больше года назад, они по-прежнему редко появляются на публике вместе. Недавнее выступление супругов на творческом вечере продюсера в Сочи стало настоящей неожиданностью для зрителей — во время исполнения песни «Оттепель» Вера и Константин не стеснялись в проявлении чувств по отношении друг к другу, то и дело обмениваясь влюбленными взглядами.