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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике

34-летняя певица отдыхает в Таиланде

После бешеного предновогоднего марафона многие российские знаменитости сразу же после Нового года улетели отдыхать в теплые страны. Не стала исключением и Вера Брежнева, которая сейчас проводит отпуск в Таиланде вместе с подругой. О том, как проходит ее отдых, 34-летняя певица ежедневно рапортует в Instagram.

Так, недавно опубликованное фото Веры в сексуальном черном купальнике меньше чем за сутки собрало около 200 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев. Мама двух дочек, 16-летней Сони и 7-летней Сары, находится в изумительной форме. Сама певица никогда не скрывала, что сохранять по-девичьи стройную фигуру ей помогают исключительно регулярные занятия спортом в сочетании со строгой диетой.


Также в комментариях некоторые поклонники интересовались, почему знаменитость отправилась в теплые края без дочек, вместе с которыми она часто устраивает семейные каникулы. Кроме того, были в Instagram и вопросы про личную жизнь исполнительницы: в частности, всех интересовало, когда же Вера начнет публиковать в соцсетях совместные фотографии со своим мужем, композитором Константином Меладзе.

Несмотря на то, что влюбленные поженились больше года назад, они по-прежнему редко появляются на публике вместе. Недавнее выступление супругов на творческом вечере продюсера в Сочи стало настоящей неожиданностью для зрителей — во время исполнения песни «Оттепель» Вера и Константин не стеснялись в проявлении чувств по отношении друг к другу, то и дело обмениваясь влюбленными взглядами.

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