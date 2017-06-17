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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 июня 2017

Вера Брежнева опубликовала новое фото со старшей дочерью

16-летняя Соня Киперман — точная копия своей звездной мамы

Певица и актриса Вера Брежнева сейчас проводит каникулы с семьей в Италии. Недавно она поделилась в Instagram редкой фотографией со своими сестрами Галиной, Анастасией и Викторией, а вчера показала снимок с повзрослевшей старшей дочерью Соней.

По мнению подписчиков Веры, 16-летняя Соня становится все больше похожа на мать. Сейчас дочь Брежневой учится в школе, занимается модельным бизнесом и мечтает стать актрисой или кондитером: девушка уже стажировалась в кондитерской The Cake в Киеве.

Напомним, что у Веры Брежневой двое дочерей: Соню она родила от Виталия Войченко, а младшую Сару — в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Сейчас Вера замужем за композитором и музыкальным продюсером Константином Меладзе.

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