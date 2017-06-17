Вера Брежнева опубликовала новое фото со старшей дочерью

Певица и актриса Вера Брежнева сейчас проводит каникулы с семьей в Италии. Недавно она поделилась в Instagram редкой фотографией со своими сестрами Галиной, Анастасией и Викторией, а вчера показала снимок с повзрослевшей старшей дочерью Соней.

По мнению подписчиков Веры, 16-летняя Соня становится все больше похожа на мать. Сейчас дочь Брежневой учится в школе, занимается модельным бизнесом и мечтает стать актрисой или кондитером: девушка уже стажировалась в кондитерской The Cake в Киеве.