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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 августа 2017Сергеева Алина

    Вечная девочка: Вера Глаголева, какой мы ее любим

    Памяти любимой советской актрисы

    Сегодня стало известно о смерти Веры Глаголевой. Ей был 61 год. Выглядела она всегда моложе своих лет. Глаголеву даже называли «вечной девочкой» — такого типажа актрисы больше не было на советском экране.

    Вечная девочка: Вера Глаголева, какой мы ее любим фото [1]

    Не хочется сегодня говорить о тяжелой болезни. О том, как это вышло, где Глаголева провела последние дни жизни и как семья переживает эту утрату. Сегодня просто хочется вспоминать ее. Живой, непосредственной, но при этом очень сдержанной — в эмоциях, образах, в выборе художественных средств. Кстати, это был стиль, очень непохожий на все, что происходило с модой и красотой в СССР 70-х, — какая-то нордическая выправка, элегантная простота, отсутствие штампов. Блондинка — с другим цветом волос ее невозможно представить. Неизменное каре — фирменный стиль и лучший пример на тему архетипа блондинки новой формации. Грустный и умный взгляд — никакой томности, никакого кокетства. Ощущение интеллигентности, что, скорее, было следствием того, что Вера Глаголева действительно была девочкой из хорошей семьи — биологов и физиков. Семья жила у Патриарших, с детства Вера была спортсменкой, мастером спорта по стрельбе из лука, а актрисой, в общем-то, стала случайно.

    Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана»

    Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана»

    Кстати, причину ее успеха лучше всего сформулировал режиссер Родион Нахапетов, который не просто дал ей профессиональную путевку в жизнь, но и стал первым мужем. По его мнению, Вера смотрелась органично в кадре, поскольку не стремилась к артистической карьере, а потому не волновалась, не суетилась, не переигрывала и, соответственно, не ошибалась. В ее естественность и непосредственность и влюбился режиссер.

    Вера Глаголева и Родион Нахапетов в фильме «Прости нас, первая любовь»

    Вера Глаголева и Родион Нахапетов в фильме «Прости нас, первая любовь»

    «С Верой меня сразу же связала странная комбинация чувств и эмоций. Несколько раз устраивал ей кинопробы. Мне показалось, у нее глубокий взгляд, в глазах таится драматизм и какая-то своя правда. Подкупало и то, что она не собиралась становиться актрисой, ее интересовала спортивная карьера. Вера была лучницей, мастером спорта. Мне подумалось, что в ее неподготовленности есть особая прелесть. Она не испорчена славой, естественна и проста в общении».

    Вечная девочка: Вера Глаголева, какой мы ее любим фото [4]ФОТОРИА Новости
    Кадр из фильма «О тебе»

    Кадр из фильма «О тебе»

    В этом браке у пары родились дочери Анна и Мария. Ничто не предвещало краха счастливой семьи. Но в 1989 году муж уехал в США и остался там навсегда — новая жизнь, новая женщина. Глаголева с двумя детьми училась жить одна. Спустя 2 года после предательства любимого мужчины случился почти голливудский хэппи-энд: появился новый мужчина, и спасительный роман обернулся головокружительной историей любви. Он оказался, ко всему прочему, молод, фантастически красив и богат. Все как в кино. Принял дочерей Веры, помог решить и вопросы финансирования проектов Глаголевой. Их дочь Анастасия Шубская считается первой красавицей Москвы. Эти отношения были не всегда простыми, но мудрая женщина Вера Глаголева на все жизненные сложности реагировала одинаково: терпение, молчание, грустный взгляд и сильные решения. И до последних дней оставалась вечной девочкой с каре, тонкой, звонкой и сдержанной.

    Кирилл Шубский и Вера Глаголева

    Кирилл Шубский и Вера Глаголева

    Вера Глаголева и Кирилл Шубский с дочерью Анастасией

    Вера Глаголева и Кирилл Шубский с дочерью Анастасией

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