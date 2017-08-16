Вечная девочка: Вера Глаголева, какой мы ее любим

Сегодня стало известно о смерти Веры Глаголевой. Ей был 61 год. Выглядела она всегда моложе своих лет. Глаголеву даже называли «вечной девочкой» — такого типажа актрисы больше не было на советском экране.

Не хочется сегодня говорить о тяжелой болезни. О том, как это вышло, где Глаголева провела последние дни жизни и как семья переживает эту утрату. Сегодня просто хочется вспоминать ее. Живой, непосредственной, но при этом очень сдержанной — в эмоциях, образах, в выборе художественных средств. Кстати, это был стиль, очень непохожий на все, что происходило с модой и красотой в СССР 70-х, — какая-то нордическая выправка, элегантная простота, отсутствие штампов. Блондинка — с другим цветом волос ее невозможно представить. Неизменное каре — фирменный стиль и лучший пример на тему архетипа блондинки новой формации. Грустный и умный взгляд — никакой томности, никакого кокетства. Ощущение интеллигентности, что, скорее, было следствием того, что Вера Глаголева действительно была девочкой из хорошей семьи — биологов и физиков. Семья жила у Патриарших, с детства Вера была спортсменкой, мастером спорта по стрельбе из лука, а актрисой, в общем-то, стала случайно.

Кадр из фильма «Выйти замуж за капитана»

Кстати, причину ее успеха лучше всего сформулировал режиссер Родион Нахапетов, который не просто дал ей профессиональную путевку в жизнь, но и стал первым мужем. По его мнению, Вера смотрелась органично в кадре, поскольку не стремилась к артистической карьере, а потому не волновалась, не суетилась, не переигрывала и, соответственно, не ошибалась. В ее естественность и непосредственность и влюбился режиссер.

Вера Глаголева и Родион Нахапетов в фильме «Прости нас, первая любовь»

«С Верой меня сразу же связала странная комбинация чувств и эмоций. Несколько раз устраивал ей кинопробы. Мне показалось, у нее глубокий взгляд, в глазах таится драматизм и какая-то своя правда. Подкупало и то, что она не собиралась становиться актрисой, ее интересовала спортивная карьера. Вера была лучницей, мастером спорта. Мне подумалось, что в ее неподготовленности есть особая прелесть. Она не испорчена славой, естественна и проста в общении».

ФОТО РИА Новости

Кадр из фильма «О тебе»

В этом браке у пары родились дочери Анна и Мария. Ничто не предвещало краха счастливой семьи. Но в 1989 году муж уехал в США и остался там навсегда — новая жизнь, новая женщина. Глаголева с двумя детьми училась жить одна. Спустя 2 года после предательства любимого мужчины случился почти голливудский хэппи-энд: появился новый мужчина, и спасительный роман обернулся головокружительной историей любви. Он оказался, ко всему прочему, молод, фантастически красив и богат. Все как в кино. Принял дочерей Веры, помог решить и вопросы финансирования проектов Глаголевой. Их дочь Анастасия Шубская считается первой красавицей Москвы. Эти отношения были не всегда простыми, но мудрая женщина Вера Глаголева на все жизненные сложности реагировала одинаково: терпение, молчание, грустный взгляд и сильные решения. И до последних дней оставалась вечной девочкой с каре, тонкой, звонкой и сдержанной.

Кирилл Шубский и Вера Глаголева